Почта России в Самарской области получила 69 новых автофургонов
Закупленные автомобили уже вышли на линии.
По данным областного правительства, в конце 2017 года УФПС Самарской области по проекту «Развитие транспортной инфраструктуры» поставили 69 автомобильных фургонов российского производства: Ford Transit, LADA LAGRUS и ГАЗ 3010 GA.
Транспорт по своим техническим характеристикам адаптирован под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений. Машины имеют разные варианты объема кузова; два вида исполнения цельнометаллический и рамный (возможность различных вариантов загрузки; современный экономичный двигатель; комфортное рабочее место для водителя. Машины уже обслуживают десятки маршрутов и перевозят почтовые отравления, в том числе и между соседними областями.
Добавим, что в течение первого квартала 2018 года в Самарскую область поступят еще 11 новых десятитонных грузовых автомобилей.
По данным областного правительства, в конце 2017 года УФПС Самарской области по проекту «Развитие транспортной инфраструктуры» поставили 69 автомобильных фургонов российского производства: Ford Transit, LADA LAGRUS и ГАЗ 3010 GA.
Транспорт по своим техническим характеристикам адаптирован под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений. Машины имеют разные варианты объема кузова; два вида исполнения цельнометаллический и рамный (возможность различных вариантов загрузки; современный экономичный двигатель; комфортное рабочее место для водителя. Машины уже обслуживают десятки маршрутов и перевозят почтовые отравления, в том числе и между соседними областями.
Добавим, что в течение первого квартала 2018 года в Самарскую область поступят еще 11 новых десятитонных грузовых автомобилей.
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