Почта России в Самарской области получила 69 новых автофургонов

По данным областного правительства, в конце 2017 года УФПС Самарской области по проекту «Развитие транспортной инфраструктуры» поставили 69 автомобильных фургонов российского производства: Ford Transit, LADA LAGRUS и ГАЗ 3010 GA.Транспорт по своим техническим характеристикам адаптирован под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений. Машины имеют разные варианты объема кузова; два вида исполнения цельнометаллический и рамный (возможность различных вариантов загрузки; современный экономичный двигатель; комфортное рабочее место для водителя. Машины уже обслуживают десятки маршрутов и перевозят почтовые отравления, в том числе и между соседними областями.Добавим, что в течение первого квартала 2018 года в Самарскую область поступят еще 11 новых десятитонных грузовых автомобилей.