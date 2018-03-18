Почетный гражданин Самары Максим Оводенко принял участие в голосовании

Около 11.00 почетный гражданин Самары и Самарской области Максим Оводенко проголосовал на выборах Президента РФ в гимназии №133 Кировского района. В это время на избирательных участках, которые расположились здесь, выстраивались очереди из желающих сделать важный для страны выбор.- Важно принимать участие в выборах, потому что это показывает, что человек любит свою страну, область, город. И, чтобы развитие шло дальше, конечно, нужно голосовать. Я это и по своему опыту понимаю, и по истории, - сказал Максим Оводенко. - Каждый человек должен дорожить тем, что ему доверено. К сожалению, многие годы люди не дорожили правом голоса и выборы стали терять значение, какое им действительно предназначено. Успехов всем, кто голосует! Пусть победит сильнейший!