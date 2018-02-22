По ту сторону. Закулисье самарской филармонии

Sgpress.ru начинает проект "По ту сторону". Мы будем заглядывать в закулисье знаковых мест города вместе с фотостудией "Контраст".

Как живет самарская филармония без зрителей, показывают Дарья Ямщикова, Ольга Рохина, Елизавета Баркова, Алена Худотеплова, Анжелика Полякова и Лидия Пономарева.



















В холле















































Музей и гардероб

























Репетиция

































































