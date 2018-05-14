По ту сторону. Самарский драмтеатр

Sgpress.ru продолжает проект "По ту сторону". Мы будем заглядывать в закулисье знаковых мест города вместе с фотоклубом "Контраст". Как живет самарский драмтеатр без зрителей, показывают Дарья Ямщикова, Ольга Рохина, Елизавета Баркова, Алена Худотеплова, Анжелика Полякова и Лидия Пономарева.