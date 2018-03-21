По результатам рейтингового голосования благоустроят 151 общественную территорию

Это почти 40% от общего числа выносившихся на голосование проектов. Оставшиеся будут благоустроены до 2022 года.По итогам рейтингового голосования в Самарской области благоустроят 151 общественную территорию, рассказал врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов в эфире телеканала "Россия-24. Самара".- Счетные комиссии закончили работу. В течение недели со дня голосования муниципалитеты обязаны опубликовать итоги на своих сайтах и в СМИ. Проекты будут расставлены по рейтингу, — сообщил Виктор Кудряшов.Он напомнил, что в этом году на благоустройство общественных пространств предусмотрено более 600 млн рублей.По результатам рейтингового голосования в этом году начнется проектирование реконструкции Загородного парка. Работы непосредственно на объекте начнутся в следующем году. Также будут проектировать Воронежские озера и парк Молодежный. По словам Виктора Кудряшова, реализация этих проектов может начаться в 2020 или 2021 годах.