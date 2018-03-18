По просьбам жителей проведена проверка о якобы незаконной стройке у санатория «Можайский»
В Твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поступило обращение от жителей о якобы незаконной стройке около санатория «Можайский» на 9-й просеке, о том, что грунт вывозят на береговую полосу.
По поручению руководителя региона была проведена проверка. На месте побывали представители областного правительства, мэрии и администрации Кировского района
- Мы выяснили, что собственник земли занимается планировкой территории. Имеется решение суда, исполнительный лист на демонтаж ранее возведенных здесь самовольных строений. Здания снесены, сейчас убирают фундамент и оставшиеся металлоконструкции, - рассказал глава районной администрации Игорь Рудаков.
На территории около санатория находятся автокраны, сложены стройматериалы. По словам представителя собственника, плиты понадобятся для укрепления временной дороги для техники.
- Геодезисты установили факт проведения земляных работ на оформленном в собственность участке. Единственное нарушение - складирование выбранного грунта на береговой полосе. Административная комиссия района выпишет на юридическое лицо штраф. В настоящее время уже наведен порядок, - сообщил Рудаков.
Представитель собственника земли Вячеслав Бочков пояснил, что санаторий «Можайский» приобрел в собственность в 2016 - 2017 годах два участка в районе 9-й просеки общей площадью 3 гектара. На третий - в 1,6 га - оформлена аренда.
- Эти участки не использовались более 15 лет. Санаторий вывез мусор, привел в порядок зеленые насаждения, поскольку нам было предписано привести территорию в надлежащее состояние, - заявил Бочков. К лету собственник рассчитывает получить разрешение на строительство спортивной базы без постоянного проживания отдыхающих. В планах разместить открытые площадки, крытый зал с бассейном, дорожки для терренкура - лечебных прогулок.
Правоустанавливающие документы на участки в районе 9-й просеки переданы в правительство Самарской области для определения законности оформления земли в собственность.
Комментарии:
Юрий Рожин, врио вице-губернатора Самарской области - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции:
• Мною была направлена группа специалистов, чтобы на месте разобраться, кто и какие работы там проводит. Также мы истребовали все необходимые документы у хозяина участка: есть ли разрешение на строительство, на вырубку деревьев. В ближайшее время проведем юридическую проверку документов. По ее итогам примем решение о дальнейших действиях. А пока владельцу поставлена задача прекратить все ведущиеся на территории работы, убрать технику.
Александр Баландин, врио министра строительства Самарской области:
• Там нет никаких разрешений на строительство. По утверждению тех людей, что ведут работы, просто производится вертикальная планировка на участке. Сейчас эта деятельность приостановлена до тех пор, пока не будет оформлена разрешительная документация. Ситуация находится под контролем.
По поручению руководителя региона была проведена проверка. На месте побывали представители областного правительства, мэрии и администрации Кировского района
- Мы выяснили, что собственник земли занимается планировкой территории. Имеется решение суда, исполнительный лист на демонтаж ранее возведенных здесь самовольных строений. Здания снесены, сейчас убирают фундамент и оставшиеся металлоконструкции, - рассказал глава районной администрации Игорь Рудаков.
На территории около санатория находятся автокраны, сложены стройматериалы. По словам представителя собственника, плиты понадобятся для укрепления временной дороги для техники.
- Геодезисты установили факт проведения земляных работ на оформленном в собственность участке. Единственное нарушение - складирование выбранного грунта на береговой полосе. Административная комиссия района выпишет на юридическое лицо штраф. В настоящее время уже наведен порядок, - сообщил Рудаков.
Представитель собственника земли Вячеслав Бочков пояснил, что санаторий «Можайский» приобрел в собственность в 2016 - 2017 годах два участка в районе 9-й просеки общей площадью 3 гектара. На третий - в 1,6 га - оформлена аренда.
- Эти участки не использовались более 15 лет. Санаторий вывез мусор, привел в порядок зеленые насаждения, поскольку нам было предписано привести территорию в надлежащее состояние, - заявил Бочков. К лету собственник рассчитывает получить разрешение на строительство спортивной базы без постоянного проживания отдыхающих. В планах разместить открытые площадки, крытый зал с бассейном, дорожки для терренкура - лечебных прогулок.
Правоустанавливающие документы на участки в районе 9-й просеки переданы в правительство Самарской области для определения законности оформления земли в собственность.
Комментарии:
Юрий Рожин, врио вице-губернатора Самарской области - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции:
• Мною была направлена группа специалистов, чтобы на месте разобраться, кто и какие работы там проводит. Также мы истребовали все необходимые документы у хозяина участка: есть ли разрешение на строительство, на вырубку деревьев. В ближайшее время проведем юридическую проверку документов. По ее итогам примем решение о дальнейших действиях. А пока владельцу поставлена задача прекратить все ведущиеся на территории работы, убрать технику.
Александр Баландин, врио министра строительства Самарской области:
• Там нет никаких разрешений на строительство. По утверждению тех людей, что ведут работы, просто производится вертикальная планировка на участке. Сейчас эта деятельность приостановлена до тех пор, пока не будет оформлена разрешительная документация. Ситуация находится под контролем.
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