По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Самаре пройдет дождь, возможен град

По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 июля, днем воздух прогреется до +28 градусов. При этом местами возможен кратковременный дождь и грозы с градом. Аналогичная температура ожидается в воскресенье, 23 июля, и в понедельник, 24 июля.Отметим, что, по сообщению Приволжского УГМС, с субботы, 22 июля, по среду, 26 июля, в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).