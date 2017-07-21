По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Самаре пройдет дождь, возможен град
Несмотря на непогоду, в городе будет по-прежнему жарко.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 июля, днем воздух прогреется до +28 градусов. При этом местами возможен кратковременный дождь и грозы с градом. Аналогичная температура ожидается в воскресенье, 23 июля, и в понедельник, 24 июля.
Отметим, что, по сообщению Приволжского УГМС, с субботы, 22 июля, по среду, 26 июля, в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 июля, днем воздух прогреется до +28 градусов. При этом местами возможен кратковременный дождь и грозы с градом. Аналогичная температура ожидается в воскресенье, 23 июля, и в понедельник, 24 июля.
Отметим, что, по сообщению Приволжского УГМС, с субботы, 22 июля, по среду, 26 июля, в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
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