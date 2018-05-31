По обе стороны окна. Открылась выставка картин художницы Елены Маховой
Елена Махова, входящая в Творческий союз художников России, довольно часто в последнее время устраивает персональные выставки.
И каждый раз удивляет поклонников своего таланта новыми сюжетами и новыми техниками.
- Елена пришла учиться на вечернее отделение художественной школы №1 имени Зингера, будучи уже сложившимся взрослым человеком, - рассказывает преподаватель Владимир Щербин. - Видно было, что ее привело к нам желание творить. И это стремление выразить себя в искусстве движет ею постоянно. Поэтому мне как учителю интересно наблюдать за тем, как развивается ее художественный талант.
Елена окончила наш авиационный, в то время называвшийся КуАИ, стала инженером-механиком. Ей хорошо удавались чертежи. Но всегда хотелось изображать на ватмане что-то кроме деталей машин. Потому и пошла учиться в «художку». И увлеклась графикой. Особенно начинающей художнице нравилось рисовать черно-белые городские пейзажи - силуэты самарских особняков, четкие перспективы улиц, чернеющие на снегу тени деревьев. И, конечно, виды Волги и набережной.
- Любовь к нашей великой реке у меня, видно, от деда, - рассказывает Махова. - Он обожал плавать по Волге - на лодке, на пароходе. Видно, всю Великую Отечественную полковник Караваев тосковал по ней. И вскоре после того, как вернулся с победой домой, предпринял большое путешествие по реке. На память мне остался целый альбом фотографий, которые запечатлели Волгу 1948 года. На них колесные пароходы, гребные и парусные лодки, набережные маленьких волжских городков - Кимр, Козьмодемьянска, Хвалынска, дебаркадеры и причалы, которых уже не встретишь сейчас.
Все эти сюжеты художница перенесла в свои работы серии «Путешествие по Волге», которые исполнила в новой для нее технике монотипии.
- Я процарапываю рисунок на стекле и покрываю его тушью, отпечатываю на бумаге, затем работаю акварельными красками, - поясняет она.
Так в ее работах появляется цвет. Использует его художница деликатно, вводя небольшими пятнами в сложные графические конструкции. Например, среди нагромождения серых рельсов и нависших над ними проводов кобальтом сияет здание нового вокзала. А из-под черных металлических крыш Жигулевского пивзавода, нарисованного с высокой точки, охристо просвечивают кирпичные стены.
Почувствовав вкус к краскам, Елена пробует себя и в масляной живописи. На ее картинах появляются изображения цветов и элементов домашней обстановки. Отсюда и возникло название выставки, объединившей несколько тем творчества Маховой, - «По обе стороны окна». Действительно, с одной стороны стекла для каждого самарца находится мир родного дома, с другой - любимый город и текущая во времени и пространстве великая русская река.
И каждый раз удивляет поклонников своего таланта новыми сюжетами и новыми техниками.
- Елена пришла учиться на вечернее отделение художественной школы №1 имени Зингера, будучи уже сложившимся взрослым человеком, - рассказывает преподаватель Владимир Щербин. - Видно было, что ее привело к нам желание творить. И это стремление выразить себя в искусстве движет ею постоянно. Поэтому мне как учителю интересно наблюдать за тем, как развивается ее художественный талант.
Елена окончила наш авиационный, в то время называвшийся КуАИ, стала инженером-механиком. Ей хорошо удавались чертежи. Но всегда хотелось изображать на ватмане что-то кроме деталей машин. Потому и пошла учиться в «художку». И увлеклась графикой. Особенно начинающей художнице нравилось рисовать черно-белые городские пейзажи - силуэты самарских особняков, четкие перспективы улиц, чернеющие на снегу тени деревьев. И, конечно, виды Волги и набережной.
- Любовь к нашей великой реке у меня, видно, от деда, - рассказывает Махова. - Он обожал плавать по Волге - на лодке, на пароходе. Видно, всю Великую Отечественную полковник Караваев тосковал по ней. И вскоре после того, как вернулся с победой домой, предпринял большое путешествие по реке. На память мне остался целый альбом фотографий, которые запечатлели Волгу 1948 года. На них колесные пароходы, гребные и парусные лодки, набережные маленьких волжских городков - Кимр, Козьмодемьянска, Хвалынска, дебаркадеры и причалы, которых уже не встретишь сейчас.
Все эти сюжеты художница перенесла в свои работы серии «Путешествие по Волге», которые исполнила в новой для нее технике монотипии.
- Я процарапываю рисунок на стекле и покрываю его тушью, отпечатываю на бумаге, затем работаю акварельными красками, - поясняет она.
Так в ее работах появляется цвет. Использует его художница деликатно, вводя небольшими пятнами в сложные графические конструкции. Например, среди нагромождения серых рельсов и нависших над ними проводов кобальтом сияет здание нового вокзала. А из-под черных металлических крыш Жигулевского пивзавода, нарисованного с высокой точки, охристо просвечивают кирпичные стены.
Почувствовав вкус к краскам, Елена пробует себя и в масляной живописи. На ее картинах появляются изображения цветов и элементов домашней обстановки. Отсюда и возникло название выставки, объединившей несколько тем творчества Маховой, - «По обе стороны окна». Действительно, с одной стороны стекла для каждого самарца находится мир родного дома, с другой - любимый город и текущая во времени и пространстве великая русская река.
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