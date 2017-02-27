По факту гибели детей в овраге начата доследственная проверка

По данным следствия, в селе Красные Ключи примерно в 15 часов двое друзей ушли гулять. 10-летние мальчики катались с горки недалеко от оврага, наполненного водой. В какой-то момент они провалились под лед и утонули. Спасти их не удалось.В настоящий момент региональное СУ СКР проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.