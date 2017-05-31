По дороге в самарский аэропорт можно будет легально разгоняться до 120 км/ч

Дорога первой категории сегодня готова на 65%. Также в рамках работ на этом объекте через железнодорожные пути возводится двойной путепровод длиной 156 метров. Готовность мостового сооружения достигла 60%. Специалисты утверждают, что путепровод планируется соединить с дорогой «Волжский - аэропорт Курумоч» где-то к концу лета.По прогнозам властей, четырехполосная магистраль упростит путь горожан до аэропорта. К настоящему времени строители почти завершили обустройство разворотного кольца в районе нового терминала.- Автомобилисты смогут добираться с трассы М-5 «Урал» до аэропорта по прямой дороге и выезжать обратно через разворотную петлю, строительство которой близится к завершению, - пояснил Алексей Михалев.Расчетная скорость движения по магистрали - 120 километров в час, за исключением отдельных участков, - отметил Алексей Михалев.- При этом ставить машины вдоль дороги будет запрещено.Прежнюю дорогу, по которой водители добираются до аэропорта, частично разберут. Участок от железной дороги до заправки «Роснефти» превратят в бесплатную парковку на 121 машину.Строительство магистрали началось в Самаре в 2015 году, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 ™. Протяженность трассы составит 4,05 км.