По дороге в самарский аэропорт можно будет легально разгоняться до 120 км/ч
Строительство магистрали завершится к декабрю этого года. Заместитель директора компании-подрядчика «С.И.Т.И» Алексей Михалев подвел промежуточные итоги строительства магистрали.
Дорога первой категории сегодня готова на 65%. Также в рамках работ на этом объекте через железнодорожные пути возводится двойной путепровод длиной 156 метров. Готовность мостового сооружения достигла 60%. Специалисты утверждают, что путепровод планируется соединить с дорогой «Волжский - аэропорт Курумоч» где-то к концу лета.
По прогнозам властей, четырехполосная магистраль упростит путь горожан до аэропорта. К настоящему времени строители почти завершили обустройство разворотного кольца в районе нового терминала.
- Автомобилисты смогут добираться с трассы М-5 «Урал» до аэропорта по прямой дороге и выезжать обратно через разворотную петлю, строительство которой близится к завершению, - пояснил Алексей Михалев.
Расчетная скорость движения по магистрали - 120 километров в час, за исключением отдельных участков, - отметил Алексей Михалев.- При этом ставить машины вдоль дороги будет запрещено.
Прежнюю дорогу, по которой водители добираются до аэропорта, частично разберут. Участок от железной дороги до заправки «Роснефти» превратят в бесплатную парковку на 121 машину.
Строительство магистрали началось в Самаре в 2015 году, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 ™. Протяженность трассы составит 4,05 км.
Дорога первой категории сегодня готова на 65%. Также в рамках работ на этом объекте через железнодорожные пути возводится двойной путепровод длиной 156 метров. Готовность мостового сооружения достигла 60%. Специалисты утверждают, что путепровод планируется соединить с дорогой «Волжский - аэропорт Курумоч» где-то к концу лета.
По прогнозам властей, четырехполосная магистраль упростит путь горожан до аэропорта. К настоящему времени строители почти завершили обустройство разворотного кольца в районе нового терминала.
- Автомобилисты смогут добираться с трассы М-5 «Урал» до аэропорта по прямой дороге и выезжать обратно через разворотную петлю, строительство которой близится к завершению, - пояснил Алексей Михалев.
Расчетная скорость движения по магистрали - 120 километров в час, за исключением отдельных участков, - отметил Алексей Михалев.- При этом ставить машины вдоль дороги будет запрещено.
Прежнюю дорогу, по которой водители добираются до аэропорта, частично разберут. Участок от железной дороги до заправки «Роснефти» превратят в бесплатную парковку на 121 машину.
Строительство магистрали началось в Самаре в 2015 году, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 ™. Протяженность трассы составит 4,05 км.
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