По домам самарцев ходят «газовые» мошенники

Преступники проникают в квартиры, представляясь сотрудниками газовой службы, и навязывают жителям покупку «газоанализатора».



По их словам, согласно постановлению правительства, прибор обязан установить каждый потребитель газа. При этом часто устройства не являются газоанализаторами и реагируют на любые вещества в воздухе, например, табачный дым или водяной пар.



Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Самара» заявляют, что не имеют к этому отношения. Следует отметить, что упоминаемый мошенниками федеральный закон – это «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», предназначенный для строителей и обслуживающих организаций. Согласно закону, работники газовых служб обязаны устанавливать приборы контроля утечки газа только в новых домах и на новом газовом оборудовании в частном секторе с врезкой в газовую трубу. Этим занимаются только специалисты.



- Не существует постановления правительства, обязывающего граждан покупать данные приборы, и не предусмотрено привлечение к ответственности за их отсутствие. Если возникают сомнения, то всегда можно уточнить, действительно ли проводятся работы по конкретному адресу, позвонив в газораспределительную организацию, - сообщил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.



Стоит помнить, что специалисты компании, выезжающие на техническое обслуживание газового оборудования, одеты в специализированную одежду сине-голубого цвета с логотипом компании. Каждый сотрудник имеет при себе удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя.