По Самаре курсировал «Безопасный трамвай»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, для проведения акции был выбран трамвай № 5. Он вышел в рейс от остановки «Барбошина поляна». При посадке в трамвай пассажиров через громкую связь приветствовали сотрудники ГИБДД, а в салоне дорожные полицейские рассказывали жителям и гостям города о целях акции и о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения.Пассажиры получили множество полезной информации, в том числе вспомнили правила поведения как на проезжей части, так и в транспорте, а также получили сюрпризы с символикой Госавтоинспекции.