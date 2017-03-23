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По Самаре курсировал «Безопасный трамвай»

Акция состоялась в рамках всероссийской социальной кампании «Сложности перехода».
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, для проведения акции был выбран трамвай № 5. Он вышел в рейс от остановки «Барбошина поляна». При посадке в трамвай пассажиров через громкую связь приветствовали сотрудники ГИБДД, а в салоне дорожные полицейские рассказывали жителям и гостям города о целях акции и о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения.

Пассажиры получили множество полезной информации, в том числе вспомнили правила поведения как на проезжей части, так и в транспорте, а также получили сюрпризы с символикой Госавтоинспекции.
Дата: 22 марта 2017 , 18:21
144
Автор текста: Анна Турова
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