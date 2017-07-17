Пляж для людей с ограниченными возможностями на Некрасовском спуске работает с 10.00 до 20.00
В это время на нем находятся волонтеры, которые при необходимости помогают инвалидам.
С прошлого года в Самаре на Волге работает уникальный пляж для людей с ограниченными возможностями. Он находится на Некрасовском спуске. Гостей доступного пляжа всегда ждут самарские добровольцы. Ребята дежурят на Волге каждый день с 10.00 до 20.00.
С прошлого года в Самаре на Волге работает уникальный пляж для людей с ограниченными возможностями. Он находится на Некрасовском спуске. Гостей доступного пляжа всегда ждут самарские добровольцы. Ребята дежурят на Волге каждый день с 10.00 до 20.00.
- Наша задача - встретить гостей и помочь им с комфортом расположиться на пляже, - говорит юный доброволец Ольга Ануфриева. - Мы вытаскиваем шезлонги, если они желают позагорать. При необходимости предоставляем "плавательные" кресла-коляски. С его помощью человека завозят в воду. Это совершенно безопасно.
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