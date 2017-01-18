Площадь зеленых насаждений в Самаре за год увеличилась на 25%

Петр Кудряшов рассказал Олегу Фурсову, что в рамках программы «Цветущая Самара» в городе была увеличена площадь высадки растений на 25% за прошлый год. Кудряшов подчеркнул, что в 2017 году площадь цветников планируется увеличить до 28,3 тыс. кв. м., газонов – до 12 тыс.кв.м.Олег Фурсов напомнил, что 2017 год в соответствии с Посланием Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом экологии, в связи с чем необходимо особое внимание уделять вопросам озеленения и содержания общественных территорий.О своих итогах работы за год уже отчиталось и руководство МП «Самарагорсвет». Было озвучено, что в 2016 году существенно увеличилась прибыль предприятия за счет участия в коммерческих проектах: сотрудниками МП было смонтировано 2500 светоточек.Также подведены итоги работы за год МП «Инженерные системы», которое в прошлом году продолжало работу по принятию на баланс и ремонту бесхозных сетей ливневой канализации. За прошедший период предприятием по просьбам жителей были ликвидированы 18 проблемных точек скопления воды. Кроме того, за минувший год удалось взыскать задолженность в размере 21 млн рублей.В целом Олег Фурсов отметил положительную динамику в работе муниципальных предприятий. Благодаря проведенной оптимизации издержек и штатной численности, постепенно сокращаются затраты бюджетных средств, повышается доходность предприятий, а вместе с тем растут и объемы поступлений в бюджет городского округа. Вместе с тем повысилась прозрачностьрасходования средств и конкурсных процедур, что положительно сказалось на финансовой дисциплине предприятий.