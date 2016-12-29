Площадь лесных пожаров в Самарской области снизилась в шесть раз

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, в этом году на территории Самарской области улучшились лесопожарные показатели по сравнению со среднепятилетними данными. В этом году в области был зафиксирован 21 лесной пожар на площади 12 га. В результате площадь, на которой распространялся огонь, уменьшилась в 6 раз по сравнению со среднепятилетними показателями.Всего на протяжении лесопожарного сезона этого года на территории нашей страны было зарегистрировано 11,02 тысяч лесных пожаров, из них на территории лесного фонда – 10,09 тысяч пожаров, что на 1,2 тыс. меньше, чем в прошлом году. Общая площадь, затронутая огнем, в нынешнем году составила 2,4 млн га, что ниже средних пятилетних показателей в 1,5 раза.