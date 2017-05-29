Площадь Куйбышева закрывают для посетителей
Причиной стал капитальный ремонт одной из главных достопримечательной областного центра, который стартует уже на этой неделе.
Как сообщили sgpress.ru в управлении информации и аналитики городской администрации, на все время ремонта площадь будет закрыта для посетителей. Однако для прохода в Театр оперы и балета, по предварительной информации, будет открыт доступ со стороны скверов.
Планируется, что ремонтные работы будут закончены к 30 октября этого года.
Как сообщили sgpress.ru в управлении информации и аналитики городской администрации, на все время ремонта площадь будет закрыта для посетителей. Однако для прохода в Театр оперы и балета, по предварительной информации, будет открыт доступ со стороны скверов.
Планируется, что ремонтные работы будут закончены к 30 октября этого года.
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