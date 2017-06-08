Площадь Куйбышева в Самаре взяли под круглосуточную охрану
В Самаре продолжается реконструкция площади имени Куйбышева, которая на время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ станет местом проведения Фестиваля болельщиков.
По словам представителя подрядной организации ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» Олега Котякова, сейчас идут демонтажные работы в четырех скверах: убирают и вывозят старый асфальт, плитку, грунт. Участки готовят под прокладку кабелей, начинается обрезка деревьев, завозят стройматериалы.
После благоустройства зеленых зон приступят к фрезерованию, а затем и к укладке нового асфальтового покрытия на самой площади, бордюры решено сохранить прежние. Ограждения скверов менять не будут - их поправят и обновят. Помимо этого будет проложен электрический кабель для обеспечения энергией техники, которую используют на массовых мероприятиях. Ремонтные работы не коснутся памятника Куйбышеву, здания театра оперы и балета и участка перед ним.
Подрядная организация должна завершить реконструкцию к октябрю. И до осени эта территория - не зона отдыха, не место для прогулок, а строительная площадка, вход на которую посторонним запрещен. Подрядчик оградил ее по периметру специальной оранжевой сеткой, для въезда и выезда спецтехники установил шлагбаум со стороны ул. Вилоновской, развесил объявления с извинениями за неудобства.
При этом доступ к театру оперы и балета обеспечен, к нему можно пройти с Галактионовской.
Тем не менее народ продолжает гулять по площади и по привычке ходить через нее. Дети в сопровождении взрослых, как раньше, катаются здесь на велосипедах, самокатах. Как люди попадают сюда? А очень просто - через дырки в ограждении.
- Ежедневно прохожие рвут, режут сетку и проходят на площадь. Это вандализм, - посетовал Олег Котяков. - Каждое утро рабочие вынуждены обследовать ограждение и ремонтировать его по несколько часов. Мы теряем время и несем дополнительные расходы. Кроме того, на днях был сломан шлагбаум. Убедительно просим горожан потерпеть, не портить сетку, обходить площадь по прилегающим улицам, не мешать реконструкции и не рисковать своим здоровьем, заходя туда, где работает техника.
Попав на территорию через бреши в ограждении, люди долго бродят по площади в поисках выхода, которого нет. Рабочие, заметив посторонних на стройплощадке, объясняют, что ходить здесь опасно. Большинство говорят, что торопятся, опаздывают на работу, на встречу и т.д. и им некогда обходить по периметру. Своим упорством рабочих поразил пожилой мужчина, который продолжает каждый день заниматься на площади скандинавской ходьбой. На предупреждения он отвечает: всю жизнь ходил здесь и будет ходить дальше. И спортсмена не волнует, что он может попасть под самосвал, говорит, пожил уже. Вот такой фаталист.
С сегодняшнего дня площадь и ее периметр будут круглосуточно охраняться. Посторонних сюда не пустят.
По словам представителя подрядной организации ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» Олега Котякова, сейчас идут демонтажные работы в четырех скверах: убирают и вывозят старый асфальт, плитку, грунт. Участки готовят под прокладку кабелей, начинается обрезка деревьев, завозят стройматериалы.
После благоустройства зеленых зон приступят к фрезерованию, а затем и к укладке нового асфальтового покрытия на самой площади, бордюры решено сохранить прежние. Ограждения скверов менять не будут - их поправят и обновят. Помимо этого будет проложен электрический кабель для обеспечения энергией техники, которую используют на массовых мероприятиях. Ремонтные работы не коснутся памятника Куйбышеву, здания театра оперы и балета и участка перед ним.
Подрядная организация должна завершить реконструкцию к октябрю. И до осени эта территория - не зона отдыха, не место для прогулок, а строительная площадка, вход на которую посторонним запрещен. Подрядчик оградил ее по периметру специальной оранжевой сеткой, для въезда и выезда спецтехники установил шлагбаум со стороны ул. Вилоновской, развесил объявления с извинениями за неудобства.
При этом доступ к театру оперы и балета обеспечен, к нему можно пройти с Галактионовской.
Тем не менее народ продолжает гулять по площади и по привычке ходить через нее. Дети в сопровождении взрослых, как раньше, катаются здесь на велосипедах, самокатах. Как люди попадают сюда? А очень просто - через дырки в ограждении.
- Ежедневно прохожие рвут, режут сетку и проходят на площадь. Это вандализм, - посетовал Олег Котяков. - Каждое утро рабочие вынуждены обследовать ограждение и ремонтировать его по несколько часов. Мы теряем время и несем дополнительные расходы. Кроме того, на днях был сломан шлагбаум. Убедительно просим горожан потерпеть, не портить сетку, обходить площадь по прилегающим улицам, не мешать реконструкции и не рисковать своим здоровьем, заходя туда, где работает техника.
Попав на территорию через бреши в ограждении, люди долго бродят по площади в поисках выхода, которого нет. Рабочие, заметив посторонних на стройплощадке, объясняют, что ходить здесь опасно. Большинство говорят, что торопятся, опаздывают на работу, на встречу и т.д. и им некогда обходить по периметру. Своим упорством рабочих поразил пожилой мужчина, который продолжает каждый день заниматься на площади скандинавской ходьбой. На предупреждения он отвечает: всю жизнь ходил здесь и будет ходить дальше. И спортсмена не волнует, что он может попасть под самосвал, говорит, пожил уже. Вот такой фаталист.
С сегодняшнего дня площадь и ее периметр будут круглосуточно охраняться. Посторонних сюда не пустят.
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