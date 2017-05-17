Платите по кредитам меньше
Теплые летние дни хочется провести в на отдыхе или посвятить полезным хлопотам — сделать ремонт в квартире или на даче. Где найти дополнительные средства? В Сбербанке есть продукт, который позволит снизить выплаты по кредитам и получить дополнительные средства.
Кредит «Рефинансирование под залог недвижимости» можно оформить на одну из целей:
— рефинансирование ипотеки в другом банке со ставкой от 10,9%; — рефинансирование ипотеки в другом банке с объединением потребительских, автокредитов и долгов по кредитным картам; — рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели; — рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.
Если под рефинансирование попадают ипотека с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых. Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели можно получить до 1 млн рублей.
Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Кредит «Рефинансирование под залог недвижимости» можно оформить на одну из целей:
— рефинансирование ипотеки в другом банке со ставкой от 10,9%; — рефинансирование ипотеки в другом банке с объединением потребительских, автокредитов и долгов по кредитным картам; — рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели; — рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.
Если под рефинансирование попадают ипотека с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых. Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели можно получить до 1 млн рублей.
Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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