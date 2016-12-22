На площади Куйбышева началось изготовление ледяных скульптур
Профессиональные скульпторы из Санкт-Петербурга обещают к 25 декабря изготовить больше девяти объектов, посвященных прошлому, настоящему и будущему Самары.
Как ранее сообщал sgpress.ru, в этом году ледовые скульптуры впервые будут с подсветкой.
- Объекты декора отражают темы уходящего года. Это 55-летие со дня первого полета человека в космос, который будет символизировать ракета. О юбилее родного города напомнит барельеф и стена крепости. Не забыты монумент Славы и крепость Шипка. Кроме того, изо льда изготовят стадион «Самара Арена», - рассказала заместитель руководителя управления департамента культуры, туризма и молодежной политики гордаминистрации Евгения Мищенко.
Скульптор Александр Никитин отметил, что на ледовые фигуры уйдет больше 20 тонн екатеринбургского льда из чистой озерной воды.
Напомним, что на площади Куйбышева в этом году также разместится Усадьба Деда Мороза. Кроме того, стали известны некоторые подробности праздничной программы, которая будет представлена в новогоднюю ночь на площади Куйбышева.
Как ранее сообщал sgpress.ru, в этом году ледовые скульптуры впервые будут с подсветкой.
- Объекты декора отражают темы уходящего года. Это 55-летие со дня первого полета человека в космос, который будет символизировать ракета. О юбилее родного города напомнит барельеф и стена крепости. Не забыты монумент Славы и крепость Шипка. Кроме того, изо льда изготовят стадион «Самара Арена», - рассказала заместитель руководителя управления департамента культуры, туризма и молодежной политики гордаминистрации Евгения Мищенко.
Скульптор Александр Никитин отметил, что на ледовые фигуры уйдет больше 20 тонн екатеринбургского льда из чистой озерной воды.
Напомним, что на площади Куйбышева в этом году также разместится Усадьба Деда Мороза. Кроме того, стали известны некоторые подробности праздничной программы, которая будет представлена в новогоднюю ночь на площади Куйбышева.
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