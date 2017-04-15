Письма, марки, деньги, документы. В Самарской областной библиотеке работает выставка уникальных закладок, забытых читателями в книгах

Разбирая старинные книги, сотрудницы отдела иностранной литературы Самарской областной универсальной научной библиотеки зачастую встречают и вовсе неожиданные «вложения». Ведь их завсегдатаи - люди особенные. Редко кто так хорошо знает иностранный язык, чтобы читать на нем. Из уникальных находок и сложилась целая выставка. За редким исключением все закладки, представленные на ней, датируются концом 60-х - началом 90-х годов.Вот, например, письмо из штата Пенсильвания, США, адресованное профессору СамГУ Льву Берковичу. В нем представители компании «Дженерал Электрик» сообщают самарскому ученому о кончине его коллеги Диметриоса Магироса, работавшего в этой известной фирме консультантом. А также о предложении супруги покойного Хелен забрать интересующие самарца издания научных трудов американца.- Мы хотели отнести забытое письмо профессору Берковичу, но узнали, что он тоже ушел из жизни, - рассказывает руководитель отдела иностранной литературы Наталья Стребкова. - Если его родственники заинтересуются, мы готовы передать им этот документ.Она добавляет, что сотрудницы библиотеки, переведя письмо из США на русский язык, почувствовали гордость за то, что у нас в городе были и есть ученые поистине мирового масштаба.Другой найденный в книге документ также дает нам повод для гордости. Он напомнил о том, что наш город славился своим машиностроением. Это сопроводительный документ- «Упаковочный лист» для отправки на Кубу оборудования цементного завода. Интересно, что через некоторое время в другой книге был найден еще один документ, подтверждающий соответствие отправляемых в Гавану деталей действующим в СССР стандартам.Еще одной ценной находкой оказался блок из трех никарагуанских марок, погашенных в 1901 году. Мы уже упомянули, что некоторые закладывают страницы купюрами. Так вот: на выставке можно увидеть вьетнамскую купюру в 10 000 донгов, которую забыл какой-то рассеянный читатель, очевидно, недавно вернувшийся из загранкомандировки. Есть и записки на английском читателей-иностранцев, адресованные бывшей заведующей отделом Ирине Кузнецовой.Дух эпохи 60-х и 70-х годов можно почувствовать через письма, записки, рисунки. Вот, например, несколько строк, начертанных рукой молодой мамы с наставлениями мужу: чем отобедать самому и как ухаживать за ребенком во время ее отсутствия. Предлагает достать из холодильника и сварить пачку пельменей. Ох уж эти быстро разваривающиеся пельмени советского периода! Как они нас выручали в то время, когда мы просто разрывались между работой, учебой и общественными поручениями.А вот самодельный русско-грузинский словарик, который начинается со слов «я тебя люблю». Видно, составляла его по уши втюрившаяся в однокурсника из братской республики куйбышевская студентка. А это очень живой рисунок, изображающий Наташу Ростову. Видно, старшеклассник переложил листочек из учебника литературы в учебник по английскому....Билеты на электричку, в кино, слайды, лотерейка, закладка с надписью «1917 - 1967, 50 лет», то есть полвека Великой Октябрьской социалистической революции. Осколки нашей прошлой жизни, вызывающие щемящее чувство ностальгии...