Пик весеннего паводка в области пройден
Несмотря на сильное половодье, чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. Сейчас на всех водохранилищах области ситуация стабильная, прихода воды нет, затворы гидротехнических сооружений закрыты.
Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз», сотрудники пяти филиалов предприятия осуществляли ежедневный мониторинг технического состояния водосбросных сооружений водохранилищ и контролировали уровень воды.
По данным отдела мониторинга мелиорированных земель дефицита запасенной воды в водохранилищах области нет, а два из них - Черновское и Михайло-Овсянское- сейчас наполнены полностью.
Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз», сотрудники пяти филиалов предприятия осуществляли ежедневный мониторинг технического состояния водосбросных сооружений водохранилищ и контролировали уровень воды.
По данным отдела мониторинга мелиорированных земель дефицита запасенной воды в водохранилищах области нет, а два из них - Черновское и Михайло-Овсянское- сейчас наполнены полностью.
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