Пик весеннего паводка в области пройден

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз», сотрудники пяти филиалов предприятия осуществляли ежедневный мониторинг технического состояния водосбросных сооружений водохранилищ и контролировали уровень воды.По данным отдела мониторинга мелиорированных земель дефицита запасенной воды в водохранилищах области нет, а два из них - Черновское и Михайло-Овсянское- сейчас наполнены полностью.