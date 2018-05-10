Петли и вертикали. Появилось видео воздушных съемок Парада Победы с самолетов ЯК-52

Пилоты самарского областного аэроклуба «ДОСААФ» устроили показательные выступления на учебно-тренировочных самолетах ЯК-52. Они исполняли различные трюки в небе. В четверг, 10 мая, появилось видео исполнения фигур высшего пилотажа. Они было снято с помощью камер, установленных на самолетах.