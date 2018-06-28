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Песни, танцы и Д`Артаньян. Репертуар нового городского молодежного театра

Осенью в Самаре наконец-то появится новый театр. Он будет муниципальным - это проект администрации города. В состав труппы войдут 17 вчерашних студентов (а теперь выпускников) Самарского института культуры - курса Ирины Сидоренко.
- На курсе 26 человек, и все они разные, - рассказала Сидоренко. - В этом огромный плюс. Есть маленькие, большие, худые, полные, герои всех амплуа - что хочешь, то с ними и делай. Нет даже необходимости в возрастных актерах. Но, возможно, в будущем состав труппы будет меняться.

Первоначально основу репертуара молодежного театра составят постановки, которые студенты показывали в институте. Таким образом у всех желающих была возможность посмотреть, какой станет новая самарская сцена.

Песни и танцы
Важное место среди постановок «Учебного театра» института культуры занимают «Пластические мистерии» - красивый, сложносплетенный спектакль, созданный по мотивам поэмы Лермонтова «Демон» и мифов древних славян.

Есть в репертуаре будущего молодежного театра и мюзикл - ироничную страшную сказку Оскара Уайлда «Кентервильское привидение» режиссер-постановщик Александр Мальцев превратил в музыкальную постановку с яркими запоминающимися декорациями готического замка.

























Без руки, но с огоньком
Сложный опыт работы с современной драматургией дала студентам постановка пьесы Мартина МакДонаха «Безрукий из Спокана». Известный черным юмором и парадоксальными поворотами сюжета драматург позволил будущим актерам продемонстрировать ироничность и знание специфики зарубежной жизни.

Участникам спектакля особенно удаются сцены, где диалоги идут на бытовые и понятные темы. А вот когда градус абсурда повышается и история в лучших традициях МакДонаха становится более чем странной, образы словно ускользают от них.

Режиссер-постановщик Вадим Горбунов не стал сдерживать азарта молодых исполнителей. В результате получилась очень современная история, в которой присутствуют как шутки вне цензуры, так и табуированные в так называемом приличном обществе темы. Есть здесь и перемазанный черной краской «негр», и знакомый отечественной публике по «лихим» 90-м однорукий бандит, одетый в кожанку, и неадекватный портье, чей образ будто являет собой продолжение персонажа Тима Рота из тарантиновских «Четырех комнат». В общем, зрителю молодежного театра будет что обсудить после просмотра.

Комментарий
Ирина Сидоренко, руководитель курса, заведующая кафедрой актерского искусства СГИК:
- Студентам было трудно работать. «Безрукий из Спокана» - история про Америку, совсем другой тип мышления. Но сама проблема им понятна: желание быть кем-то, а кем именно - неизвестно. И вот у тебя есть чемодан собственных комплексов, который не знаешь кому отдать.

Два часа без войны
Одним из самых гармоничных и филигранно сделанных спектаклей из репертуара «Учебного театра» можно назвать «Саня, Ваня, с ними Римас». Пьеса Владимира Гуркина рассказывает о войне, не показывая ее. Публика видит героев перед отправкой на фронт (сражения есть, но очень-очень далеко) и через несколько лет после победы.

Умный, тонкий, с легкими вкраплениями юмора и трогательных сцен текст современного драматурга. Слаженный актерский ансамбль - проведя бок о бок четыре года, студенты отлично улавливают малейшие перемены в эмоциях друг друга. Но больше всего поражает внутренняя наполненность молодых артистов, способных передать мысли и чувства взрослых, прошедших войну.

Антон Санков удивительно точно воплощает переживания человека, пришедшего домой и попавшего за свадебный стол к своей жене. Любовь Щербинина раскрывает всю палитру женских эмоций: ее героиня, лишенная возможности иметь детей, теряет обожаемого мужа, с тем чтобы потом оказаться меж двух огней. Но при этом персонаж словно излучает энергию и силу. Екатерина Гужикова проделала потрясающую работу по трансформации образа - от маленькой девочки до взрослой женщины, матери семейства. И в каждом возрасте, в каждой минуте сценической жизни она достоверна и точна.

Все за одного
Полинялый выцветший мундир, как будто его стирали сотни раз, - метафора затертости текста Дюма или понятий «честь», «долг» и «дружба»? В современном мире, где количество «друзей» в соцсетях измеряется тысячами и десятками тысяч, сколько настоящих есть у каждого из нас? Юноше из Гаскони повезло - у него целых три.

Обилие поединков и головокружительных приключений - не единственный магнит знаменитого романа Дюма. Яркие образы разных до противоположности героев - золотая жила для кинематографистов. Режиссер Александр Мальцев решился перенести их на сцену. Правда, не в «чистом» виде, а посредством пьесы Михаила Бартенева «Д’Артаньян».

Минимализм декораций компенсируется яркостью костюмов (консультантом выступила известный самарский дизайнер одежды и театральный художник Мария Казак). Главный герой в исполнении Ильдара Насырова полностью соответствует персонажу, созданному французским классиком, - порывистый и неопытный до глуповатости мальчишка. На его фоне мушкетеры выглядят умудренными и потрепанными жизнью зрелыми мужчинами.

Рафинированный и изысканный Арамис Андрея Галкина, комичный и грубоватый Портос Никиты Ходенкова, циничный и утонченный Атос, заливающий сердечную рану литрами вина, в исполнении Павла Толочко (под этим полным насмешливой самоуверенности взглядом в зрительном зале разобьется не одно девичье сердце).

В спектакле много ярких образов. Некоторые интересны внешним обликом: например, король Валерия Сабельникова - женоподобный (чего стоят одни только дамские туфли, в которых он отчаянно вышагивает), но при этом не пошлый и очень забавный персонаж. Другие лишены привычных нам признаков, но при этом наполнены глубоким содержанием. Миледи Ольги Царевой внешне не производит впечатления «бестии», но постепенно раскрывает все адские глубины своего существа. Беззащитная стоит она на табуретке в трогательных носочках и девственно-белой сорочке и поет берущую за душу песню, побуждая Д’Артаньяна убить своего лучшего друга - Атоса. Поэтому на одной стене написаны слова: долг, героизм, отвага и дружба, на другой: предательство, клеймо, любовь.

В спектакле есть моменты переосмысления текста Дюма (в первую очередь благодаря сценической версии Бартенева). В нем есть наивные места, есть циничные. Это постановка про мужскую дружбу - в подростковом понимании, но очень искреннюю.

Комментарий
Ирина Сидоренко, руководитель курса, заведующая кафедрой актерского искусства СГИК:
- Такие понятия, как «доблесть», «честь», «отвага», уходят сегодня на второй план. Но молодым они необходимы для того, чтобы сохранить себя в этой жизни, смочь идти по ней дальше и оставить хороший след. Пьеса Бартенева «Д’Артаньян» написана по мотивам легендарного романа Александра Дюма «Три мушкетера». Те, кто читал роман, может быть, чего-то не узнают, но это отдельная работа драматурга, который так прочел текст.

Послесловие к декаде, предисловие к театру
В репертуаре «Учебного театра», а значит, и будущего молодежного есть еще много разных спектаклей. Страшная и трагическая история «Есть жизнь, есть смерть» по произведениям Леонида Андреева в постановке Елены Лазаревой, ностальгическая комедия о студенческой любви и дружбе «Прощание в июне» по пьесе Александра Вампилова (режиссеры Ирина Сидоренко и Вадим Горбунов), вечная трагедия «Ромео и Джульетта» в постановке Виктора Трегубова и Ирины Сидоренко.

Дипломная декада позволила понять, что потенциал у большинства членов труппы есть и найдет ли он достойное применение, зависит от таланта и способностей режиссеров. Классическая и современная литература предоставляет постановщикам много тем для размышления на сцене, а юный возраст и азарт начинающих актеров дают надежду на то, что разговор со зрителем молодежного театра пойдет на языке, понятном обеим сторонам.

Справка
Открытие муниципального молодежного театра запланировано на сентябрь. Заведующая кафедрой актерского мастерства Самарского государственного института культуры Ирина Сидоренко станет его художественным руководителем. А главным режиссером - доцент кафедры актерского искусства Вадим Горбунов. Первоначально театр будет базироваться в ДК имени Литвинова, но планируется, что позже под него реконструируют кинотеатр «Россия» на улице Чернореченской.
Дата: 28 июня 2018 , 10:48
138
Автор текста: Маргарита Петрова
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