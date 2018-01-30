Пешеходные светофоры между ТЦ «Мегасити» и улицей Гастелло включат не раньше марта этого года
Об этом сообщило областное министерство транспорта.
Известно, что светофоры были установлены летом минувшего года, однако пока не были введены в эксплуатацию. Как уточнили в министерстве, примерный срок их включения - не раньше марта текущего года. Подключение светофоров ведется «Самарской сетевой компанией».
Известно, что светофоры были установлены летом минувшего года, однако пока не были введены в эксплуатацию. Как уточнили в министерстве, примерный срок их включения - не раньше марта текущего года. Подключение светофоров ведется «Самарской сетевой компанией».
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