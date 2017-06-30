Первый зампред Сбербанка Лев Хасис посетил с рабочим визитом Самару

В четверг, 30 июня, Самару посетил первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Лев Хасис.



Первым пунктом поездки Льва Ароновича стал Самарский университет, который он окончил в 1989 году. Лев Аронович встретился с ректором университета Евгением Шахматовым и обсудил с ним перспективы сотрудничества. Сбербанк тесно работает с университетом: в этом году стороны подписали договор, в рамках которого студенты проходят в подразделениях банка практику. После встречи Лев Хасис принял участие в заседании Ученого Совета Самарского университета, на котором ему было присуждено звание Почетного доктора.



- Убежден, что огромный опыт Льва Ароновича и тесное сотрудничество со Сбербанком позволят нам многое сделать для развития как университета, так и системы образования страны.- отметил ректор Евгений Шахматов.



- Самарский университет входит в число лучших учебных заведений страны, - сказал в ответном слове Лев Хасис. - Прекрасно, что университет сохранил весь накопленный за десятилетия опыт и сейчас развивает совершенно новые направления, связанные с информационными технологиями.



Вторым пунктом рабочего визита стало посещение стартап-площадки YellowRockets. Проект StartupSamara, созданный при поддержке правительства региона как единое окно по технологическому предпринимательству, за три года превратился в федеральный стартап-акселератор, который известен по всей России. Его основные задачи – организация образовательных мероприятий для стартапов, проведение акселерационных программ и содействие привлечению инвестиций в стартапы на ранних стадиях развития проектов. Сейчас в базе проектов находится информация о более чем 970 проектах. При помощи YellowRockets создано более 850 рабочих мест, финансово поддержано 250 грантов, а суммарная годовая выручка получателей господдержки превысила 2,3 млрд. рублей. Организаторы рассказали Льву Хасису принципы работы стартап-площадки, а также познакомили с несколькими проектами, связанными как с финансами, так и с ИТ.



- Сбербанку в большей степени интересны проекты, связанные с ИТ-технологиями, которые мы планируем применять в таких направлениях, как работа с малым бизнесом, здравоохранение, образование, телекоммуникации и др, - отметил Лев Хасис. – Здесь и в других сферах мы будем создавать целые экосистемы, используя интересные проекты в том числе и стартапов. Поэтому мы детально изучим предложения YellowRockets



Присутствовавший на встрече вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко рассказал, что регион уже много лет делает ставку на инновации.



- Сейчас во всех рейтингах инновационного развития регионов Самарская область стабильно входит в первую пятерку. Я уверен, что у нас со Сбербанком очень большое будущее в плане реализации инновационных проектов.