Первый замглавы Самары Александр Карпушкин: «Призываю всех встать с дивана и идти на выборы»

- Я пришёл на выборы в прекрасном настроении. Сегодня мы голосуем за людей, которых прекрасно знаем. Я призываю всех встать с дивана и идти на выборы. Ну, а затем праздновать День города, с которым я хочу поздравить всех самарцев, - сказал он.