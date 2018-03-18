Первый заместитель Главы города Владимир Василенко проголосовал одним из первых
Избирательные участки на выборах президента России открылись в Самаре в 08.00.
В начале девятого первый заместитель главы Самары прибыл на избирательный участок 2683, который находится в санатории Можайский в Студеном овраге. Председатель УИК 2683 Людмила Семина рассказала, что к 8.00 на участке была очередь из отдыхающих санатория. Они хотели проголосовать пораньше.
Владимир Василенко рассказал, что у него бодрое, праздничное настроение и снег добавил хлопот - на ногах с пяти утра.
- Мы выбираем главу государства. Это выбор вдвойне, потому что мы выбираем стабильность, надежность, перспективу, - отметил Василенко. - Думаю, и явка в этом году будет больше. Параллельно идет голосование за общественные пространства по проекту формирования комфортной городской среды. Людям интересно, какие территории будут благоустраивать. Мы прислушаемся к голосу народа. Проекты и планы будут скорректированы с учетом волеизъявления людей.
Напомним, что по проекту формирования "Комфортной городской среды" на голосование 18 марта вынесены общественные пространства: парки, скверы и бульвары. Какие из них благоустроят уже в этом году, решат жители. Самарцы отдадут свой голос за ту зону отдыха, которую, по их мнению, нужно привести в порядок в первую очередь. Чем больше неравнодушных горожан придут и проголосуют за тот или иной сквер, тем больше шансов, что именно он попадет под ремонт.
Владимир Василенко добавил, что из городских проектов он выбрал парк Молодёжный.
В начале девятого первый заместитель главы Самары прибыл на избирательный участок 2683, который находится в санатории Можайский в Студеном овраге. Председатель УИК 2683 Людмила Семина рассказала, что к 8.00 на участке была очередь из отдыхающих санатория. Они хотели проголосовать пораньше.
Владимир Василенко рассказал, что у него бодрое, праздничное настроение и снег добавил хлопот - на ногах с пяти утра.
- Мы выбираем главу государства. Это выбор вдвойне, потому что мы выбираем стабильность, надежность, перспективу, - отметил Василенко. - Думаю, и явка в этом году будет больше. Параллельно идет голосование за общественные пространства по проекту формирования комфортной городской среды. Людям интересно, какие территории будут благоустраивать. Мы прислушаемся к голосу народа. Проекты и планы будут скорректированы с учетом волеизъявления людей.
Напомним, что по проекту формирования "Комфортной городской среды" на голосование 18 марта вынесены общественные пространства: парки, скверы и бульвары. Какие из них благоустроят уже в этом году, решат жители. Самарцы отдадут свой голос за ту зону отдыха, которую, по их мнению, нужно привести в порядок в первую очередь. Чем больше неравнодушных горожан придут и проголосуют за тот или иной сквер, тем больше шансов, что именно он попадет под ремонт.
Владимир Василенко добавил, что из городских проектов он выбрал парк Молодёжный.
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