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Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Почему не везде греют батареи, и когда во всех квартирах станет тепло

В Самаре шесть дней назад стартовал отопительный сезон. О том, как к нему готовился город, сколько нужно ждать тепла хозяевам «холодных» квартир и о проблемных точках на теплосетях корреспонденту sgpress.ru рассказал первый вице-мэр областной столицы Владимир Василенко.

- Владимир Андреевич, сколько объектов подключили к теплу в Самаре?

- На вечер пятницы, 6 октября подключены все объекты здравоохранения, детсады и школы - на 99%, жилищный фонд – на 95%.

- Если сравнить с прошлым годом, показатель изменился?

- Если брать сроки 2016 года, то на шестой день было подключено 63% жилищного фонда. По детсадам и школам - 95-96%. По лечебным учреждениям картина такая же.

- Показатель за 90% по этому году - это много или мало?

- Если говорить о сравнении, то нужно учитывать, что есть как субъективные так и объективные факторы. Давайте посмотрим, как мы готовили город к зиме в этом году. Сейчас Самару приводят в порядок перед Чемпионатом мира. Особое внимание, конечно же, исторической части – гостевым и туристическим маршрутам. На этих улицах нужно было проводить масштабный ремонт улично-дорожной сети. И это мы понимали уже в марте. Но до ремонта, чтобы потом не было проблем, вскрытий нового асфальта, необходимо было внепланово переложить сети на 12 объектах. Отопительный сезон завершился в конце апреля, а уже 10 мая мы начали ремонт. Все уже наверное забыли, как был перекопан исторический центр. Это улицы Куйбышева, Льва Толстого, Комсомольская, Водников, Венцека, Первомайская, Молодогвардейская, Самарская. За полтора месяца, то есть к июлю, здесь поменяли теплосети и сделали новое дорожное покрытие. На Галактионовской замену газопровода начали еще в марте, так как позволяли условия. И все это было сделано внепланово для сетевых ресурсных компаний. Мы договорились, что в первую очередь будем брать эти объекты.

- Почему их нельзя было оставить на потом?

- Дороги ремонтировались по федеральной программе, и это были соответственно федеральные деньги, которые должны быть освоены к ноябрю. То есть завершить ремонт дорог мы должны к этому сроку. Представляете, что бы сейчас было, если бы в авральном режиме начали перекладку сетей в августе.

- Как Самаре удалось получить дополнительные средства на ремонт тепловых сетей?

- Компания «Т Плюс» вышла с предложением вложить дополнительно в ремонт сетей 500 миллионов рублей. Нас спросили: «Самара их возьмет?». Можно было сказать нет, но зачем? Если есть возможность привести в порядок еще значительную часть сетей сейчас, почему нет? Были дефектовки, было понимание картины, что нужно еще делать в городе. В тесном взаимодействии мы с «Т Плюс» занялись ремонтом на Ново-Вокзальной, Алма-Атинской – там сложнейший участок с переходами, выходом на проезжую часть, - Карбышева. По последней: там частный сектор, когда начали копать теплотрассу оказалось, что дома стоят на насыпном грунте. Вскрывали, делали шурфы, быстро меняли трубу и тут же начинали закапывать, чтобы здания не «уплыли».

- Где еще проводился ремонт теплотрасс?

- В Зубчаниновке, на Заводском шоссе, по Южному проезду, в районе пересечения Промышленности и Советской Армии. Подумайте, впервые за постсоветское время переложили 24 км трасс, потратили на это более миллиарда рублей.

- Где-то сейчас продолжаются работы? Где и почему нет отопления?

- Мы завершаем врезки на Карбышева, Ново-Вокзальной, Гастелло, Алма-Атинской, Дальней, в Зубчаниновке. Кстати, когда копали в Зубчаниновке, оказалось, что изоляция трубы сделана из дранки. Сетям там, по меньшей мере, 50 лет. В прошлом году было много порывов. Все объекты, что я назвал, обеспечивают теплом огромные микрорайоны. Дома запитаны по временной схеме. Поэтому не везде может быть тепло. Но сегодня, 6 октября, и завтра, 7 октября, мы работы завершаем и пускаем воду. Естественно должно пройти какое-то время, чтобы нагрелась труба, и вода до людей дошла той температуры, которой должна быть, то есть 70 градусов.

- Вы ежедневно выезжаете на ремонтируемые участки. Как люди реагируют на временные неудобства?

- Хочу отметить, что без агрессии. Нет этого. Все понимают, что лучше мы приведем все в порядок сейчас, пока на улице плюс, чем потом в мороз будем проводить экстренный ремонт.

- Бывает ли так, что в отсутствии отопления виновата управляющая компания?

- Да, встречаются такие случаи. Если в одном доме тепло есть, а в соседнем нет, то это точно вопросы к УК. Возможно, где-то завоздушило, кто-то менял батарею самостоятельно, и все встало. Чтобы такого не было, люди от УК должны проходить дом, проверять систему отопления. Еще по прошлому году, наверное, помните, были вопросы по работам фонда капитального ремонта. В этом году такого практически нет, взаимодействие наладили и здесь. Если подрядчик договорился с жителями о замене коммуникаций в холод, то тогда отопление отключают, если нет, то его просто не запустят в дом.
 
Дата: 6 октября 2017 , 19:52
239
Автор текста: Кирилл Ляхманов
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