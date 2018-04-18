Первый тестовый матч на «Самара Арене» пройдет 28 апреля
«Крылья Советов» примут воронежский «Факел».
Как сообщила пресс-служба самарского клуба, ближайшие домашние матчи команда сыграет на «Самара Арене». Поединок против «Факела» состоится в субботу, 28 апреля, в 18:00. С «Кубанью» «Крылья» сыграют в воскресенье, 6 мая, в 17:00. Матчи с этими командами будут тестовыми в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. О стоимости билетов, порядке пропуска владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов" и системе навигации по стадиону сообщат дополнительно.
Добавим, что ранее муссировались слухи о том, что стадион к концу апреля сдать не успеют.
Как сообщила пресс-служба самарского клуба, ближайшие домашние матчи команда сыграет на «Самара Арене». Поединок против «Факела» состоится в субботу, 28 апреля, в 18:00. С «Кубанью» «Крылья» сыграют в воскресенье, 6 мая, в 17:00. Матчи с этими командами будут тестовыми в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. О стоимости билетов, порядке пропуска владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов" и системе навигации по стадиону сообщат дополнительно.
Добавим, что ранее муссировались слухи о том, что стадион к концу апреля сдать не успеют.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 апреля 2018
99
18 апреля 2018
210
18 апреля 2018
268
18 апреля 2018
191
18 апреля 2018
180
18 апреля 2018
242
18 апреля 2018 , 18:02
99
За минувший зимний сезон количество коммунальных аварий в Самарской области снизилось почти на...
18 апреля 2018 , 16:26
130
Оценить работу художника по костюмам Елены Соловьевой, получившей «Золотую Маску», можно своими глазами
Художник новокуйбышевского театра-студии «Грань» Елена Соловьева стала лауреатом...
18 апреля 2018 , 16:09
210
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
18 апреля 2018 , 13:09
268
«Крылья Советов» примут воронежский «Факел»
18 апреля 2018 , 12:46
125
В субботу, 21 апреля, в Москве состоится финальное мероприятие просветительского проекта...
18 апреля 2018 , 12:35
230
Старейший граффитчик Самары Денис Вертиго о том, как все начиналось, про соперничество кланов и легальные граффити
Художник рассказал sgpress.ru, какими подручными средствами пользовались граффитисты и где...
18 апреля 2018 , 11:42
191
В среду, 18 апреля, отмечается День всемирного наследия.
18 апреля 2018 , 11:01
242
Много лет назад, по предположениям ученых, через Самарскую область пролегали миграционные пути...
18 апреля 2018 , 10:44
189
Учреждение на улице Куйбышева,131 находится в стенах объекта культурного...
18 апреля 2018 , 10:27
634
В субботу, 21 апреля, и в воскресенье, 22 апреля, будет наблюдаться прохождение пика паводка по...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
20 марта 2018
3719
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
17 апреля 2018
2885
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
27 марта 2018
2253
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2209
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
3 апреля 2018
1741
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
26 марта 2018
1019
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
803
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
2 апреля 2018
569
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
19 марта 2018
887
Всего в этом топе находятся 15 регионов.
20 марта 2018
472
Уже не первый год в Самаре действует муниципальная программа «Молодежь Самары»,...