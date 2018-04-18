Первый тестовый матч на «Самара Арене» пройдет 28 апреля

Как сообщила пресс-служба самарского клуба, ближайшие домашние матчи команда сыграет на «Самара Арене». Поединок против «Факела» состоится в субботу, 28 апреля, в 18:00. С «Кубанью» «Крылья» сыграют в воскресенье, 6 мая, в 17:00. Матчи с этими командами будут тестовыми в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. О стоимости билетов, порядке пропуска владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов" и системе навигации по стадиону сообщат дополнительно.Добавим, что ранее муссировались слухи о том, что стадион к концу апреля сдать не успеют.