Первый матч сборной России на Кубке Конфедераций покажут у бассейна ЦСК ВВС

Его посвятят открытию Кубка Конфедераций. В этот день сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии. Начало матча - в 19.00. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на большом экране у бассейна ЦСК ВВС.Помимо этого, здесь же пройдет концерт для болельщиков. В качестве сладкого угощения пришедшим презентуют десятиметровый пирог, который выполнят в футбольной тематике.Планируется, что праздник посетят более трех тысяч человек.