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Первый матч на сборах «Крылья Советов» проведут с сербским клубом «Дунав»

Напомним, самарские футболисты отправились готовиться к новому сезону ФНЛ в Сербию. Первая контрольная игра самарцев на сербском сборе состоится в пятницу, 16 июня.

Как сообщает пресс-служба «Крыльев», самарским футболистам предстоит сыграть с местным клубом «Дунав», выступающем в сербской лиге Воеводины (5 место по итогам прошлого сезона).

Матч пройдет на стадионе при Национальном тренировочном футбольном центре Сербии, где базируются «Крылья Советов». Начало матча в 19:30 по самарскому времени.

Отметим, в сборах с «Крыльями» не участвуют 13 игроков, выступавших за команду в минувшем сезоне. При этом известно, что с тремя из них - Александром Глебом, Артемом Громовым и Сандро Цвейба - не будут продлеваться контракты.
Дата: 15 июня 2017 , 16:02
125
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: www.kc-camapa.ru
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