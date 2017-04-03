Первые пробные рейсы садово-дачных маршрутов запланированы на 22, 29 и 30 апреля

По ее словам, количество автобусов и рейсов в текущем году меняться не будет. Это 34 автобусных маршрута, 68 единиц подвижного состава в будние дни и 78 единиц в выходные дни. Режим автобусных маршрутов тоже остается без изменений - с 6 утра до 8 вечера.В период с мая по октябрь транспортное обслуживание будет организовано по субботам, воскресеньям и праздничным дням. С 3 мая по 30 сентября будут введены дополнительные рейсы по средам и пятницам.