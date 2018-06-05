Первую группу экскурсоводов подготовили к работе на ЧМ-2018

В Самаре получили документ об аккредитации 30 экскурсоводов, в числе которых и владеющие иностранными языками.



Это не новички, а профессионалы со стажем. Тем не менее им пришлось пройти через серьезные экзаменационные процедуры, и теперь они получают право работать на пешеходных маршрутах в период ЧМ-2018.



На днях специалисты с подтвержденным уровнем их знаний и умений сами пришли на экскурсию. Они собрались в новом, недавно открытом в городе музее Эльдара Рязанова. А оттуда вместе с экспертами отправились на два маршрута Чемпионата, чтобы окончательно отработать все нюансы в режиме методического семинара: как правильно поставить группу, где выделить главное, какие точки демонстрации будут самыми выигрышными.



Новый объект на карте города



Рязановский музей только за первую неделю своей работы принял более 300 посетителей. Вместе с экскурсантами сюда приходят и экскурсоводы, которые принимают группы гостей на самых разных маршрутах. Теперь они включают в программу и посещение нового музея прославленного кинорежиссера, родившегося в нашем городе.



Все единодушны во мнении: Самара интересна гостям как город с самобытной архитектурой старинных особняков, как запасная столица страны в годы Великой Отечественной войны, как ведущий ракетно-космический центр. А теперь мы достойно представляем и «рязановскую тему»: новый музей, сквер с памятником режиссеру, скульптуру его киногероя Юрия Деточкина близ железнодорожного вокзала. Причем гиды отмечают, что благодаря музею Рязанова в городе сформировался целый экскурсионный квартал на участке улицы Фрунзе между Льва Толстого и Красноармейской. Здесь теперь уже три музея, два памятника, филармония, один из архитектурных символов города - католический костел, сувенирный магазин.



Гиды для болельщиков



Группа экскурсоводов была аккредитована специально для работы на двух пешеходных маршрутах во время Чемпионата. Как известно, один, «Загадки старого города», пройдет от фан-зоны до площади Революции, а другой, «Крылья Победы», - от фан-зоны до площади Славы.



- Получить аккредитацию намерены были более 40 гидов, но отбор прошли только 30, - сообщила руководитель проекта «Экскурсионное дело» Самарской гостинично-туристской ассоциации Маргарита Смолина. - Строгая комиссия оценивала такие параметры, как профессиональная этика, четкое соблюдение структуры маршрута, обеспечение безопасности туристов, владение методическими приемами показа и рассказа, достоверность и последовательность изложения материала, использование технических средств. Отбор не прошли гиды, которым не хватает отточенной методики подачи материала. Но они еще смогут сделать работу над ошибками, набирается новая группа для прохождения аккредитации. Ведь наша общая задача - создание у гостей наилучшего впечатления о нашем городе.



Справка "СГ":



Два пешеходных маршрута для гостей ЧМ-2018 составлялись экспертной группой в течение нескольких месяцев. Затем были подготовлены паспорта объектов и методические разработки для гидов, положение об аккредитации. Аккредитация проходила на базе государственного бюджетного учреждения «Туристско-информационный центр». Списки аккредитованных гидов будут опубликованы на сайте этой организации.