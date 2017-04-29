Первомайские выходные: идем слушать лекцию про самарский фаст-фуд, смотреть на трюковое шоу байкеров и смотреть спектакль от выпускников СГИКа















































































































29 апреля, 12:00, Детская картинная галерея (Куйбышева, 139);

Цена билета: школьники, студенты – 100 руб., взрослые - 150 руб., 12+.



















































29 апреля, 12:00, Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а);

Цена билета: 250 руб., 0+.



























































































29 апреля, 18:00, II корпус СГИК, малый зал (ул. Фрунзе 138).

Цена билета: 200 рублей, 12+.



















































1 мая, 11:00, площадь Куйбышева;

Вход свободный, 0+.

29 апреля историк и краевед Александр Житков проведет лекцию «Чего изволите, господин хороший?!». Посетители узнают о вкусном самарском меню, что такое корчма и «фаст-фуд по-русски», почему кухмистерская - не ресторан. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.8 апреля актеры театра «Город» покажут поучительную музыкальную сказку по одноимённому произведению Самуила Маршака «Кошкин дом». Сюжет прост, но разработан с большим юмором. В богатом доме Кошки случился пожар. Оставшись без крыши над головой, несчастная Кошка и ее дворник кот Василий идут просить приюта у своих друзей, однако никто не пускает Кошку переночевать. Только бедные племянники, котята-сироты, которым тетя Кошка отказывала даже в куске хлеба, открывают ей дверь своей нищей избушки. Финал, как и положено в детской сказке, - счастливый.29 и 30 апреля актеры покажут готический мюзикл «Кентервильский призрак» по мотивам рассказа Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». Режиссёр-постановщик: А. Мальцев.29 апреля в 18:00, 30 апреля в 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138);Цена билета: 200 рублей, 6+.Также 29 апреля актеры СГИКа покажут поставку «Гримерная» по пьесе Кунио Симидзу. Режиссёр-постановщик: И. Добросолец.30 апреля в Самарской филармонии покажут сказку-импровизацию «Гадкий утенок стремится в полет». Исполнители: Ирина Алешина (сопрано), джаз-трио Григория Файна, симфонический оркестр самарской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Михаил Щербаков. Автор и ведущий – пианист, композитор Григорий Файн (Москва-Самара).30 апреля, 12:00, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141)Цена билета: от 200 руб., 12+.1 мая на площади Куйбышева пройдет праздничная демонстрация. Поприсутствовать на демонстрации в качестве зрителей смогут все желающие. Сразу после окончания торжественного шествия на площади Куйбышева состоятся показательные выступления авто- и мототехники, парад ретро автомобилей, заезды мотоциклистов, трюковое шоу байкеров. Ярким завершением праздника станет выставка ретромобилей и мотоциклов.