Персонаж, созданный самарским архитектором, стал официальным талисманом WorldSkills Kazan 2019

Презентация талисманов 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству прошла в понедельник, 15 мая.



Как сообщается на официальном сайте WorldSkills Russia, талисманами чемпионата мира стали мальчик Skillsy и девочка Smarty – два молодых профессионала. Согласно легенде, они преуспевают во всех областях науки, техники и искусства и обладают всеми необходимыми навыками для достижения успеха.



Напомним, в октябре прошлого года был объявлен конкурс на разработку концепции талисмана чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019. Участие в нем приняли 72 человека, которые прислали 81 работу. В финале оказались 10 претендентов, победителем среди которых стал Skillsy – персонаж, придуманный Максимом Овчинниковым – 27-летним архитектором из Самары. Автор образа талисмана получил 100 тысяч рублей.



Позже организаторы доработали концепцию талисмана и добавили к мальчику Skillsy девочку – Smarty – оба олицетворяют молодость, мастерство, интеллект и дружбу. Они вдохновляют всех своим примером и слоганом чемпионата: «Будущее в твоих руках».