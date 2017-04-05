Перевозка нефтегрузов на Куйбышевской железной дороге выросла на 3,5%

Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом грузооборот с начала этого года составил 40,7 млрд тарифных тонно-км (+9,5%).Как сообщает пресс-служба КбшЖД, погрузка на Куйбышевской железной дороге в марте текущего года составила 6,1 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8% и составил 14,4 млрд тарифных тонно-км.Основной прирост по итогам трех месяцев отмечается по перевозке каменного угля - 136,9 тысячи тонн (в аналогичном периоде прошлого года отгрузка угля не производилась), химикатов и соды - 95,3 тыс. тонн (+7%), грузов в контейнерах - 60,9 тыс. тонн (+15,9%), промсырья - 57,2 тыс. тонн (+7,1%), метизов - 11,3 тыс. тонн (+22,5%) и сахара - 4,5 тыс. тонн (+13,5%).