Перевозка нефтегрузов на Куйбышевской железной дороге выросла на 3,5%
По результатам первых трех месяцев было перевезено 358,8 тысячи тонн нефтегрузов. Всего же объем погрузок в период с января по март этого года составил 17,3 млн тонн.
Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом грузооборот с начала этого года составил 40,7 млрд тарифных тонно-км (+9,5%).
Как сообщает пресс-служба КбшЖД, погрузка на Куйбышевской железной дороге в марте текущего года составила 6,1 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8% и составил 14,4 млрд тарифных тонно-км.
Основной прирост по итогам трех месяцев отмечается по перевозке каменного угля - 136,9 тысячи тонн (в аналогичном периоде прошлого года отгрузка угля не производилась), химикатов и соды - 95,3 тыс. тонн (+7%), грузов в контейнерах - 60,9 тыс. тонн (+15,9%), промсырья - 57,2 тыс. тонн (+7,1%), метизов - 11,3 тыс. тонн (+22,5%) и сахара - 4,5 тыс. тонн (+13,5%).
Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом грузооборот с начала этого года составил 40,7 млрд тарифных тонно-км (+9,5%).
Как сообщает пресс-служба КбшЖД, погрузка на Куйбышевской железной дороге в марте текущего года составила 6,1 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8% и составил 14,4 млрд тарифных тонно-км.
Основной прирост по итогам трех месяцев отмечается по перевозке каменного угля - 136,9 тысячи тонн (в аналогичном периоде прошлого года отгрузка угля не производилась), химикатов и соды - 95,3 тыс. тонн (+7%), грузов в контейнерах - 60,9 тыс. тонн (+15,9%), промсырья - 57,2 тыс. тонн (+7,1%), метизов - 11,3 тыс. тонн (+22,5%) и сахара - 4,5 тыс. тонн (+13,5%).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
5 апреля 2017
64
5 апреля 2017
57
5 апреля 2017
70
5 апреля 2017
63
5 апреля 2017
75
5 апреля 2017
238
5 апреля 2017 , 17:28
64
Инцидент произошел 3 апреля в обед, сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс». На полу в...
5 апреля 2017 , 17:25
69
На экране - реальные события полувековой давности.
5 апреля 2017 , 17:22
66
Активисты общественного движения «Народного контроля» вышли в рейд по магазинам...
5 апреля 2017 , 17:21
57
Проездной билет можно купить на все поезда и прицепные вагоны.
5 апреля 2017 , 17:19
49
По поручению городских властей коммунальщики дозакупят в ближайшие дни грабли и лопаты.
5 апреля 2017 , 17:18
70
Возгорание зафиксировали вечером во вторник, 4 апреля, в Чапаевске.
5 апреля 2017 , 17:16
63
В марте со станций Куйбышевской магистрали отправлено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 4,8%...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4527
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4366
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4321
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4140
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
321
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
888
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
643
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
602
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...