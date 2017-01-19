Перемены ожидают не только «Ладью». В Самаре обсудили планы реконструкции 4-й очереди набережной
Вчера глава Самары Олег Фурсов провел совещание, на котором был рассмотрен проект реконструкции 4-й очереди самарской набережной.
В обсуждении приняли участие первый вице-мэр Владимир Василенко, заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин, руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков, главный архитектор города Алексей Самарцев.
Окончательный вариант проекта, который планируется реализовать в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России, представил Сергей Рубаков.
- Предусмотрено формирование трех зон, - пояснил он. - В центральной - от улицы Осипенко до Силикатного оврага - будут расположены места массового пребывания, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, клумбы, дорожки, малые архитектурные формы. Вторая зона - участок дороги на улице Лесной, где размещены остановки общественного транспорта, опорный пункт полиции, парковочные места для личного транспорта. Третья зона - бульвар, соединяющий 2-ю и 4-ю очереди, часть которого будет отведена под велодорожку.
Обновленная 4-я очередь гармонично впишется в ансамбль всей самарской набережной, поскольку в проекте учтены особенности архитектурно-художественного стиля других ее участков.
Однако прежде чем набережная примет такой вид, потребуется выполнить огромный объем работ. Лестницы, сходы, асфальтовое покрытие, подпорные стенки, тротуары, сама стела «Ладья» - буквально все на этой площадке подлежит замене или серьезной реконструкции.
Кроме уже имеющихся, здесь появятся и новые элементы композиции. Одним из примечательных объектов станет фонтан габаритами 44,5x14,5 метра. Его чаша будет иметь сложную каскадную форму. При облицовке планируют использовать гранит розового, коричневого и серого цветов. Также предусмотрены строительство детской площадки, установка спортивного оборудования, устройство пандусов, замена двух остановочных павильонов. Помимо этого, комплексное содержание территории потребует строительства станции автоматического полива, канализационной насосной станции, локальных очистных сооружений, установки системы видеонаблюдения, организации площадки для размещения обслуживающей техники, реконструкции сети наружного освещения и еще целого ряда изменений. По словам Алексея Самарцева, проект обсуждался на экспертном совете и получил поддержку профессионального сообщества архитекторов. В ближайшее время он будет представлен губернатору Самарской области.
Стоимость всего комплекса работ составляет 642,5 млн рублей. В результате подробной проработки проекта первоначальная смета была уменьшена на 200 с лишним млн рублей. По мнению экспертов, чтобы уложиться в положенные сроки, начинать работу нужно в самое ближайшее время, буквально в феврале.
Комментарий:
Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:
• Набережная - это очень важный объект, который и во время проведения игр чемпионата мира, и в последующем будет привлекать туристов и станет одним из ключевых мест города. Мы должны выполнить предстоящую работу на высоком уровне. Я уверен, что совместными усилиями нам удастся превратить эту территорию в еще одну жемчужину Самары, которой будут гордиться многие поколения горожан.
Справка "СГ":
4-я очередь набережной расположена в границах ул. Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, соединяющий 2-ю и 4-ю очереди набережной и участок дороги по ул. Лесной. Площадь 4-й очереди составляет 7,2 га, протяженность по береговой линии - 1021 м.
642 млн 484 тыс. рублей составляет сметная стоимость работ по реконструкции 4-й очереди набережной в Самаре.
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