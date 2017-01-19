19 января 2017 года,
16:48
$ 59.18    63.23   Нефть 54.44 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Перемены ожидают не только «Ладью». В Самаре обсудили планы реконструкции 4-й очереди набережной

Вчера глава Самары Олег Фурсов провел совещание, на котором был рассмотрен проект реконструкции 4-й очереди самарской набережной.

В обсуждении приняли участие первый вице-мэр Владимир Василенко, заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин, руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков, главный архитектор города Алексей Самарцев.

Окончательный вариант проекта, который планируется реализовать в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России, представил Сергей Рубаков.

- Предусмотрено формирование трех зон, - пояснил он. - В центральной - от улицы Осипенко до Силикатного оврага - будут расположены места массового пребывания, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, клумбы, дорожки, малые архитектурные формы. Вторая зона - участок дороги на улице Лесной, где размещены остановки общественного транспорта, опорный пункт полиции, парковочные места для личного транспорта. Третья зона - бульвар, соединяющий 2-ю и 4-ю очереди, часть которого будет отведена под велодорожку.























Обновленная 4-я очередь гармонично впишется в ансамбль всей самарской набережной, поскольку в проекте учтены особенности архитектурно-художественного стиля других ее участков.  

Однако прежде чем набережная примет такой вид, потребуется выполнить огромный объем работ. Лестницы, сходы, асфальтовое покрытие, подпорные стенки, тротуары, сама стела «Ладья» - буквально все на этой площадке подлежит замене или серьезной реконструкции.

Кроме уже имеющихся, здесь появятся и новые элементы композиции. Одним из примечательных объектов станет фонтан габаритами 44,5x14,5 метра. Его чаша будет иметь сложную каскадную форму. При облицовке планируют использовать гранит розового, коричневого и серого цветов. Также предусмотрены строительство детской площадки, установка спортивного оборудования, устройство пандусов, замена двух остановочных павильонов. Помимо этого, комплексное содержание территории потребует строительства станции автоматического полива, канализационной насосной станции, локальных очистных сооружений, установки системы видеонаблюдения, организации площадки для размещения обслуживающей техники, реконструкции сети наружного освещения и еще целого ряда изменений. По словам Алексея Самарцева, проект обсуждался на экспертном совете и получил поддержку профессионального сообщества архитекторов. В ближайшее время он будет представлен губернатору Самарской области.























Стоимость всего комплекса работ составляет 642,5 млн рублей. В результате подробной проработки проекта первоначальная смета была уменьшена на 200 с лишним млн рублей. По мнению экспертов, чтобы уложиться в положенные сроки, начинать работу нужно в самое ближайшее время, буквально в феврале.

Комментарий:

Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:

• Набережная - это очень важный объект, который и во время проведения игр чемпионата мира, и в последующем будет привлекать туристов и станет одним из ключевых мест города. Мы должны выполнить предстоящую работу на высоком уровне. Я уверен, что совместными усилиями нам удастся превратить эту территорию в еще одну жемчужину Самары, которой будут гордиться многие поколения горожан.
























Справка "СГ":

4-я очередь набережной расположена в границах ул. Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, соединяющий 2-ю и 4-ю очереди набережной и участок дороги по ул. Лесной. Площадь 4-й очереди составляет 7,2 га, протяженность по береговой линии - 1021 м.

642 млн 484 тыс. рублей составляет сметная стоимость работ по реконструкции 4-й очереди набережной в Самаре.
Дата: 19 января 2017 , 10:41
860
Автор текста: Анна Прохорова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре восстановили движение трамваев по Ташкентской
19 января 2017
10
В Самаре восстановили движение трамваев по Ташкентской
В Самару привезут водевиль из Тольятти
19 января 2017
35
В Самару привезут водевиль из Тольятти
Самолет
19 января 2017
98
Самолет "Самара" прибыл в "Курумоч"
Разыскивается водитель, сбивший женщину на Ташкентской
19 января 2017
405
Разыскивается водитель, сбивший женщину на Ташкентской
no photo
19 января 2017
92
Большие возможности «Молодежной карты»
За прошедший день в пожарах в регионе погибли три человека
19 января 2017
160
За прошедший день в пожарах в регионе погибли три человека
Водитель Форда сбил женщину. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу
19 января 2017
1132
Водитель Форда сбил женщину. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу
Пенсионер украл у 18-летнего парня автомобиль Дэу Нексия
19 января 2017
153
Пенсионер украл у 18-летнего парня автомобиль Дэу Нексия
Прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель-2016»
19 января 2017
161
Прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель-2016»
Лента новостей
19 января 2017 , 16:43
10
В Самаре восстановили движение трамваев по Ташкентской
Сегодня утром из-за повреждения КАМАЗом контактной сети было приостановлено движение городского...
19 января 2017 , 16:03
35
В Самару привезут водевиль из Тольятти
  7 февраля в 14.00 и 18.00 на сцене «СамАрта» представят спектакль...
19 января 2017 , 15:41
98
Самолет "Самара" прибыл в "Курумоч"
  Самолет, названный в честь столицы нашего региона, прилетел сегодня в аэропорт...
19 января 2017 , 14:51
405
Разыскивается водитель, сбивший женщину на Ташкентской
ДТП произошло 10 января в 12:10 часов в Кировском районе Самары.
19 января 2017 , 14:20
92
Большие возможности «Молодежной карты»
Научить ребенка самостоятельно управлять финансами и следить за своими расходами позволяет...
19 января 2017 , 14:15
160
За прошедший день в пожарах в регионе погибли три человека
Первое возгорание было зафиксировано 18 января в 15:55 на улице Чапаевской в Самаре. 
19 января 2017 , 13:35
1132
Водитель Форда сбил женщину. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу
Авария произошла сегодня, 19 января, примерно в 7:10.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
23 декабря 2016
6106
3
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района. 
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
20 декабря 2016
5156
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
 Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3195
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
21 декабря 2016
2853
1
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
Напомним , пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
882
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
616
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
345
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
Как выбрать сладкие новогодние подарки? Советы Роспотребнадзора
20 декабря 2016
330
Как выбрать сладкие новогодние подарки? Советы Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало рекомендации по выбору новогодних...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.