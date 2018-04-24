Перекупщики продают билеты на матч открытия "Самара Арены" через интернет
Цена билетов на сайте частных объявлений в разы превышает их начальную стоимость.
В субботу, 28 апреля, состоится первый официальный матч на новом стадионе "Самара Арена". "Крылья Советов" примут воронежский "Факел".
Продажа билетов на эту игру началась в понедельник, 23 апреля. И в этот же день и закончилась. Все билеты были выкуплены за полдня.
Ближе к вечеру в интернете на сайте частных объявлений появилось несколько предложений о продаже билетов. В официальных кассах они стоили 200 и 300 рублей. В интернете перекупщики подняли цены на билеты в разы. Предложения начинаются от 900 рублей. Продавцы, как указано в объявлениях, предлагают билеты разных категорий.
Отметим, что по правилам проведения первого тестового матча на "Самара Арену" могут попасть только 15 тысяч зрителей.
В полноценном режиме стадион будет работать во время второго тестового матча. Тогда он уже сможет принять 45 тысяч болельщиков. Второй тестовый матч состоится в воскресенье, 6 мая. "Крылья Советов" будут принимать "Кубань". Начало игры в 17:00. О том, где и когда начнут продавать билеты на этот матч, организаторы сообщат позднее.
В субботу, 28 апреля, состоится первый официальный матч на новом стадионе "Самара Арена". "Крылья Советов" примут воронежский "Факел".
Продажа билетов на эту игру началась в понедельник, 23 апреля. И в этот же день и закончилась. Все билеты были выкуплены за полдня.
Ближе к вечеру в интернете на сайте частных объявлений появилось несколько предложений о продаже билетов. В официальных кассах они стоили 200 и 300 рублей. В интернете перекупщики подняли цены на билеты в разы. Предложения начинаются от 900 рублей. Продавцы, как указано в объявлениях, предлагают билеты разных категорий.
Отметим, что по правилам проведения первого тестового матча на "Самара Арену" могут попасть только 15 тысяч зрителей.
В полноценном режиме стадион будет работать во время второго тестового матча. Тогда он уже сможет принять 45 тысяч болельщиков. Второй тестовый матч состоится в воскресенье, 6 мая. "Крылья Советов" будут принимать "Кубань". Начало игры в 17:00. О том, где и когда начнут продавать билеты на этот матч, организаторы сообщат позднее.
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24 апреля 2018 , 00:16
Сергей
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