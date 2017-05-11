Перекрытие Волжского проспекта. Как поедут автобусы?

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в связи с ремонтными работами изменится схема движения автобусов. Маршруты №61, 261, 247 поедут по проспекту Ленина, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, ул. Куйбышева, и далее по своим маршрутам.Маршрут №11 в направлении Октябрьской набережной поедет следующим образом: с улицы Максима Горького по Вилоновской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Молодогврадейской, Полевой, по проспекту Ленина, Осипенко, Ново-Садовой, проспекту Ленина и далее по своей схеме.