Перекрытие Московского шоссе в районе улицы Луначарского откладывается. ФОТО

В середине марта начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД Роман Саидов сообщал, что в связи со строительством кольца на несколько месяцев будет перекрыта улица Гагарина, а на Московском шоссе останется по одной полосе движения в каждом направлении. Работы на участке уже начались – ведется подготовительный этап, техника расчищает территорию.

Ввести ограничения движения планировалось в апреле, однако сроки, по всей видимости, сдвигаются до согласования схемы перекрытия улиц.