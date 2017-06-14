Перекрытие Московского шоссе на пересечении с Луначарского перенесли на неопределенный срок
Об этом sgpress.ru сообщили в управлении информации и аналитики городской администрации.
Ранее областные власти сообщали, что Московское шоссе в месте строительства развязки на пересечении с улицей Луначарского перекроют 13 июня. Движение по Московскому шоссе от проспекта Масленникова до Киевской должно было стать односторонним и только по направлению «в город». Машины в обратном направлении хотели пустить по улице Киевской, которая также стала бы односторонней, или по Мичурина.
Ранее областные власти сообщали, что Московское шоссе в месте строительства развязки на пересечении с улицей Луначарского перекроют 13 июня. Движение по Московскому шоссе от проспекта Масленникова до Киевской должно было стать односторонним и только по направлению «в город». Машины в обратном направлении хотели пустить по улице Киевской, которая также стала бы односторонней, или по Мичурина.
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