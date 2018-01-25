Перегон до будущей станции метро "Самарская" начнут строить в 2019 году

Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».



Сейчас ведутся работы по завершению строительства станции метро «Алабинская» и проектированию следующей станции - «Самарская». Она будет располагаться у Самарской площади.



- Сейчас мы корректируем проект станции. Нашли возможность его удешевления, прокладки его открытым способом по улице Самарской с сохранением объектов культурного наследия, - сказал Дмитрий Азаров.



Также глава региона поручил при строительстве станции на Самарской площади рассмотреть возможность организации дополнительных парковок.



Перспективные направления развития метрополитена – ветка к железнодорожному вокзалу.



- Есть идея построить дополнительную ветку от улицы Гагарина до железнодорожного вокзала, а потом надземным метро доставлять людей до Хлебной площади, - рассказал Дмитрий Азаров.

