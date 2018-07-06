Перед трансляцией матча Россия - Хорватия на Фан-фесте выступит рэпер L’One

С 16:05 начнутся выступления самарских коллективов: силового шоу «Русские Витязи», духового оркестра, Государственного Волжского русского народного хора. В 20:40 на сцене выступит известный российский рэпер L’One. На главном экране будут транслировать два футбольных матча:В 18:00 начнется трансляция игры Швеция - Англия с "Самара Арены".В 22:00 на большом экране покажут матч между Россией и Хорватией.С 23:50 – часовой диджей-сет.