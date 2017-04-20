Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее сына
Как ранее писал sgpress.ru, 25 октября в полицию поступило сообщение, что в квартире дома на проспекте Победы в Новокуйбышевске найдены тела двух человек.
По данным СУ СК по Самарской области, погибшие – 43-летняя женщина и ее 16-летний сын. Сообщается, что они скончались от рубленых и колото-резанных ранений. Также из квартиры были украдены золотые украшения на 112 тыс. рублей.
По фактам убийства двух лиц, с целью скрыть другое преступление, и тайного хищения чужого имущества было возбуждено уголовное дело.
В конце октября полицейские задержали подозреваемого – 41-летнего знакомого потерпевшей, с которым она жила в последнее время. В ходе допроса он подтвердил свою причастность к преступлению, и сказал, что совершил убийство топором в ходе ссоры. Обнаружив, что сын стал свидетелем, обвиняемый нанес и ему смертельные удары топором. Затем, похитив золотые украшения женщины, скрылся с места преступления.
В настоящее время следователем собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.
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