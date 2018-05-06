Перед 9 мая в Самаре активизировались мошенники, обманывающие пожилых
За четыре месяца 2018 года в Самаре было совершено 40 преступлений в отношении пожилых людей.
Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего аферисты прикидываются сотрудниками социальных или коммунальных служб. Особенно заметно преступники активизируются в преддверии 9 Мая. Об этом на брифинге, прошедшем
в минувшую пятницу, рассказали начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по Самаре Алексей Елизаров и его заместитель Владимир Елясин.
Главная цель мошенников - деньги.
- Как правило, преступники представляются сотрудниками администрации или социальных служб. Они «радуют» стариков новостью о якобы полагающейся им выплате, например, в полторы тысячи рублей, - говорит Елясин. - Дают фальшивую пятитысячную купюру, просят сдачу, выясняя таким образом, где хранятся деньги. Затем под различными предлогами - «принесите воды» - хозяина выманивают из комнаты и воруют накопленное.
Если все деньги забрать не удается, злоумышленники довольствуются сдачей с фальшивок. Еще один распространенный способ - выдать себя за сотрудников коммунальных служб, которые пришли проверить газовое оборудование или снять показания приборов учета. Женщины-мошенницы часто подстерегают бабушек около больниц, предлагают «снять порчу», решить проблемы со здоровьем. Главное для них - попасть домой к одинокому человеку.
Наибольшее количество мошенничеств и краж зафиксировано в Советском, Октябрьском, Промышленном и Железнодрожном районах. Злоумышленники обычно действуют в дневное время, когда бабушки и дедушки остаются одни. По статистике, раскрыть удается лишь каждое третье такое преступление.
- Зачастую пожилые люди не могут описать преступников, опознать их, иногда сообщают о преступлении только через несколько дней, - объясняет Елясин. - Кроме того, такие преступления нередко совершают так называемые гастролеры, которые, сделав дело, уезжают из города. В этом случае установить личность проблематично.
Правоохранители советуют пожилым людям не пускать домой незнакомцев.
- Коммунальщиков можно попросить прийти попозже, когда дома будут дети или внуки, - считает Елизаров. - Не стесняйтесь звонить в соцслужбу, ЖЭУ, полицию: преступники не будут дожидаться приезда наряда. Если вам действительно что-то положено, эта выплата обязательно до вас дойдет.
Не менее актуальны информационно-телекоммуникационные мошенничества. Их в 2018 году в Самаре зафиксировано 119. В зоне риска не только пенсионеры, но и молодежь. Схем огромное множество - от вскрытия страниц в социальных сетях до блокировки банковских карт. Предприимчивая жительница Красноглинского района организовала группу совместных покупок. Получив предоплату от желающих приобрести товары подешевле, женщина попыталась скрыться, но безуспешно. Дело уже передано в суд.
Несколько лет назад многие пенсионеры теряли деньги, покупая якобы чудодейственные биологически активные добавки. Это породило новый вид мошенничества.
- Потерпевшему поступает звонок: «Я сотрудник прокуратуры Москвы. Мы поймали этих мошенников. Они осуждены. Вам все вернут, даже в большем размере. Только нужно оплатить перевод». Люди верят и отправляют деньги, - рассказывает Елизаров.
Один самарец, рассчитывавший на возмещение ущерба в 700 тысяч рублей, перевел мошенникам два миллиона. Подозреваемых двое. В течение месяца дело обещают отправить в суд.
Правоохранители рекомендуют делать покупки лишь на проверенных сайтах и не доверять звонкам о внезапном выигрыше. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего аферисты прикидываются сотрудниками социальных или коммунальных служб. Особенно заметно преступники активизируются в преддверии 9 Мая. Об этом на брифинге, прошедшем
в минувшую пятницу, рассказали начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по Самаре Алексей Елизаров и его заместитель Владимир Елясин.
Главная цель мошенников - деньги.
- Как правило, преступники представляются сотрудниками администрации или социальных служб. Они «радуют» стариков новостью о якобы полагающейся им выплате, например, в полторы тысячи рублей, - говорит Елясин. - Дают фальшивую пятитысячную купюру, просят сдачу, выясняя таким образом, где хранятся деньги. Затем под различными предлогами - «принесите воды» - хозяина выманивают из комнаты и воруют накопленное.
Если все деньги забрать не удается, злоумышленники довольствуются сдачей с фальшивок. Еще один распространенный способ - выдать себя за сотрудников коммунальных служб, которые пришли проверить газовое оборудование или снять показания приборов учета. Женщины-мошенницы часто подстерегают бабушек около больниц, предлагают «снять порчу», решить проблемы со здоровьем. Главное для них - попасть домой к одинокому человеку.
Наибольшее количество мошенничеств и краж зафиксировано в Советском, Октябрьском, Промышленном и Железнодрожном районах. Злоумышленники обычно действуют в дневное время, когда бабушки и дедушки остаются одни. По статистике, раскрыть удается лишь каждое третье такое преступление.
- Зачастую пожилые люди не могут описать преступников, опознать их, иногда сообщают о преступлении только через несколько дней, - объясняет Елясин. - Кроме того, такие преступления нередко совершают так называемые гастролеры, которые, сделав дело, уезжают из города. В этом случае установить личность проблематично.
Правоохранители советуют пожилым людям не пускать домой незнакомцев.
- Коммунальщиков можно попросить прийти попозже, когда дома будут дети или внуки, - считает Елизаров. - Не стесняйтесь звонить в соцслужбу, ЖЭУ, полицию: преступники не будут дожидаться приезда наряда. Если вам действительно что-то положено, эта выплата обязательно до вас дойдет.
Не менее актуальны информационно-телекоммуникационные мошенничества. Их в 2018 году в Самаре зафиксировано 119. В зоне риска не только пенсионеры, но и молодежь. Схем огромное множество - от вскрытия страниц в социальных сетях до блокировки банковских карт. Предприимчивая жительница Красноглинского района организовала группу совместных покупок. Получив предоплату от желающих приобрести товары подешевле, женщина попыталась скрыться, но безуспешно. Дело уже передано в суд.
Несколько лет назад многие пенсионеры теряли деньги, покупая якобы чудодейственные биологически активные добавки. Это породило новый вид мошенничества.
- Потерпевшему поступает звонок: «Я сотрудник прокуратуры Москвы. Мы поймали этих мошенников. Они осуждены. Вам все вернут, даже в большем размере. Только нужно оплатить перевод». Люди верят и отправляют деньги, - рассказывает Елизаров.
Один самарец, рассчитывавший на возмещение ущерба в 700 тысяч рублей, перевел мошенникам два миллиона. Подозреваемых двое. В течение месяца дело обещают отправить в суд.
Правоохранители рекомендуют делать покупки лишь на проверенных сайтах и не доверять звонкам о внезапном выигрыше. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
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