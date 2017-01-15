Перечень категорий получателей соцподдержки не изменен

С 1 января 2017 года изменился порядок оказания мер социальной поддержки гражданам, имеющим льготы на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг.



Подробно «СГ» рассказывала об этом в номере от 17 декабря 2016 года в материале «Льготы по-новому». Коротко напомним суть изменений. Если раньше средства на оплату ЖКУ выплачивались гражданам авансом в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), то теперь начисление производится только по факту оплаты коммунальных услуг (или других платежей, на которые гражданин имеет льготу) в виде компенсации, то есть задним числом. Второе важное изменение: компенсация назначается только тем собственникам, которые не имеют задолженностей по счетам.



По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, эти перемены вызвали у населения определенную тревогу, поскольку многие на сегодняшнюю дату пока еще не получили положенных денег.



- Сегодня в обществе наблюдаются волнения на этот счет, многие думают, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг отменены. Это совсем не так. Перечень категорий льготополучателей не изменен, все, кто получал выплаты раньше, имеют на это право и теперь. Приостановлено начисление компенсаций будет только для должников, но это уже частные случаи.



Также министр подчеркнула, что все запланированные средства в бюджет заложены и выплата в обязательном порядке до конца января будет произведена. Кстати, согласно новому региональному закону средства должны перечисляться на счета

абонентов до 25-го числа каждого месяца, так что пока сроки министерством не нарушены.



Если льготник до конца месяца все же не получит положенную компенсацию, причиной тому могут быть два обстоятельства: либо гражданин имеет задолженность, либо ресурсоснабжающие организации задерживают передачу сведений об оплате абонентом полученных услуг. Для передачи этих данных сформирована информационная база, однако пока не все ресурсники и управляющие компании подключены к этой системе.



- На сегодняшний день из более чем 1500 ресурсоснабжающих компаний, работающих в области, 23 так и не заключили с министерством соответствующего соглашения об информационном обмене, девять из них - крупные поставщики ресурсов, - отметила Антимонова. - С ними ведется плотная работа по решению этого вопроса. В любом случае ни один льготник не останется без положенных средств. Каждый адрес, где проживают получатели льгот, взят сотрудниками службы соцзащиты на контроль.



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С 1 января 2017 года расчет величины компенсации производится индивидуально для каждого плательщика, исходя из фактических платежей по квитанциям. При расчете учитываются такие факторы, как занимаемая площадь, состав семьи, наличие/отсутствие приборов учета, установленные нормативы потребления коммунальных услуг. Уточнить информацию можно в

районных управлениях социальной защиты. «СГ» публиковала их телефоны в номере от 10 января.



С 30 до 50% увеличился размер компенсации расходов на оплату ЖКУ для многодетных семей.