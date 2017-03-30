Пенсионеров поощрят за участие в месячнике по благоустройству

По словам главы Самары Олега Фурсова, мэрия договорилась с крупными ритейлерами о предоставлении 10 тысяч бонусных карт, на которые можно будет приобрести продукты в сетевых магазинах. Дисконты будут распространяться почти на 200 различных продуктов. Эти бонусные карты планируется раздать пенсионерам, которые примут активное участие в апрельском месячнике по благоустройству.

Глава Самары напомнил, что месячник стартует 1 апреля, а завершится 22 апреля общегородским субботником. Сразу после этого горожан ждет акция «Поработал — отдохни!». Лучших работников ждут ценные призы — для молодежи это билеты на концерт (около 30 тысяч штук), который состоится 22 апреля на площади Куйбышева, для людей более старшего возраста — билеты в театр, музеи и выставки (около 4 тысяч штук). Также будет роздано порядка тысячи билетов на экскурсионные маршруты по городу.

Кроме того, будет организовано соревнование между дворами. Если жители дворов будут выходить на уборку и облагораживать территорию (красить стволы деревьев, малые архитектурные формы, бордюры, собирать листву и т. д.), то этот двор может быть благоустроен за счет федеральной программы. Кроме того, в каждом районе будут выбраны 3 лучших двора, которые оснастят системами видеонаблюдения для повышения безопасности проживания граждан. Предусмотрены и призы от администраций внутригородских районов.