Пенсионер украл у 18-летнего парня автомобиль Дэу Нексия

Он рассказал, что его иномарка исчезла от одного из домов на улице Ленинской села Подгоры. Машина была сломана и не эксплуатировалась с лета прошлого года.Вскоре полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 63-летний житель поселка Рождествено. В ходе опроса мужчина рассказал, что на тракторе чистил снег в Подгорах и заметил машину, которую видел на том же месте несколько месяцев назад. Решив, что автомобиль бесхозный, подозреваемый отбуксировал его в поселок Рождествено при помощи нескольких знакомых. Им предполагаемый злоумышленник сказал, что машину купил. Задержанный пояснил, что собирался разобрать ее на запчасти.Похищенная иномарка была найдена во дворе дома у внука подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Авто изъято и возвращено законному владельцу.