Пенсионер на Шевроле врезался в Калину: пострадала женщина

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 75-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo ехал в направлении улицы Свердлова. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию до впереди идущего авто, пенсионер столкнулся с машиной Lada Kalina под управлением 35-летнего мужчины28-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.