Педофил из Жигулевска проведет в колонии строгого режима 19 лет
Как сообщал ранее sgpress.ru, мужчину задержали после обращения в полицию отца пропавшей 11-летней девочки.
По версии полицейских, житель Жигулевска совершил в отношении нее насильственные действия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Полицейские начали проверять задержанного на причастность к аналогичным деяниям. В итоге следствие пришло к выводу, что злоумышленник совершил 64 сексуальных действия в отношении 13 несовершеннолетних и малолетних девочек в период с 2009 по 2011 годы. В ходе следствия все потерпевшие были установлены.
Мужчину заключили под стражу. В начале августа уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.
Суд вынес приговор: преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
По версии полицейских, житель Жигулевска совершил в отношении нее насильственные действия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Полицейские начали проверять задержанного на причастность к аналогичным деяниям. В итоге следствие пришло к выводу, что злоумышленник совершил 64 сексуальных действия в отношении 13 несовершеннолетних и малолетних девочек в период с 2009 по 2011 годы. В ходе следствия все потерпевшие были установлены.
Мужчину заключили под стражу. В начале августа уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.
Суд вынес приговор: преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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